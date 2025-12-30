Decretan prisión preventiva para joven de 22 años por homicidio en Coclé

Los hechos que dieron origen a esta causa penal ocurrieron la noche del pasado 24 de diciembre, en el sector de Pozo Azul, corregimiento de Chiguirí Arriba, distrito de Penonomé, cuando un ciudadano falleció tras resultar herido con un arma punzocortante, en medio de un altercado.

Penonomé, Coclé/Un joven de 22 años fue enviado a prisión preventiva por su presunta vinculación con el delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio doloso, en perjuicio de otro hombre, hecho registrado el pasado 24 de diciembre en Pozo Azul de Chiguirí Arriba, en Penonomé.

La medida fue adoptada por un juez de garantías durante una audiencia realizada en la provincia de Coclé.

Según el Órgano Judicial, los hechos ocurrieron la noche del pasado 24 de diciembre, en el sector de Pozo Azul, corregimiento de Chiguirí Arriba, distrito de Penonomé, cuando un ciudadano falleció tras resultar herido con un arma punzocortante, en medio de un altercado.

Te podría interesar: Mujer de 25 años es asesinada en horas de la madrugada dentro de su vivienda en Gorgona

Durante la audiencia correspondiente, la jueza de garantías Albelis Herrera ordenó la detención provisional, al considerar que esta medida cautelar era la más idónea, necesaria y proporcional, tomando en cuenta la gravedad del delito y los riesgos procesales existentes.

Entre los riesgos evaluados por el tribunal se mencionaron el peligro de fuga, la posibilidad de que el imputado altere medios de prueba y el riesgo de que atente contra testigos, elementos que sustentaron la decisión judicial.

Previo a la imposición de la medida cautelar, el tribunal declaró legal la aprehensión, dio por válida la imputación de cargos presentada por el Ministerio Público y formalizó el inicio del proceso penal en contra del señalado.