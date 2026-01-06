Ciudadanos podrán fiscalizar el voto y la asistencia de los diputados

Ciudad de Panamá, Panamá/Como parte de los compromisos asumidos para este año, la Asamblea Nacional comenzó a implementar la proyección pública de las votaciones electrónicas que realizan los diputados durante las sesiones del pleno legislativo, especialmente en el tercer debate de los proyectos de ley.

A partir de ahora, los resultados de las votaciones pueden apreciarse en las pantallas instaladas dentro del hemiciclo, lo que permite a los ciudadanos conocer cómo vota cada diputado en las distintas iniciativas legislativas.

Esta información también estará disponible a través de las redes sociales institucionales y en el sitio web oficial asamblea.gob.pa, donde ya se encuentra habilitada una sección de transparencia que incluye tanto los resultados de las votaciones como la asistencia de cada diputado.

Al respecto, el secretario general de la Asamblea Nacional, Carlos Alvarado, explicó que esta medida marca un cambio significativo en la forma en que se presentan los resultados legislativos.

“Sin embargo, nunca habíamos proyectado los resultados propiamente en transmisión, como ocurrió en el día de ayer, en el tercer debate, cosa que el presidente de la Asamblea, pues, anunció el día 2 de enero, en aras de la transparencia, de poder acercarnos más a la población, que puedan llevar una fiscalización mejor de la intención de voto de sus parlamentarios. Y así lo vamos a continuar haciendo en los terceros debates, en las sesiones por venir”, señaló.

La iniciativa ha sido bien recibida por algunos diputados. Jonathan Vega consideró positiva la medida y destacó su impacto en la rendición de cuentas.

“La Asamblea Nacional está haciendo, creo que es algo loable, algo que hay que aplaudir, y ojalá vengan más cosas que permitan que las personas sepan cómo votan sus diputados. En cada decisión que se toma es importante que la población sepa cómo votó el diputado”, expresó.

Consultado sobre otras acciones que deberían implementarse durante el año, Vega añadió:

“Mira, toda información que las personas de afuera puedan percibir en las decisiones que toma un diputado en la Asamblea Nacional son buenas, cualquier iniciativa. Estadística, información, cualquier tipo de data, que la asistencia, por supuesto que sí. Es importante que la población sepa qué hacen sus diputados”.

Estas acciones forman parte de lo anunciado por el presidente del Órgano Legislativo, Jorge Herrera, quien para este año también planteó impulsar otras medidas, entre ellas el descuento del salario a los diputados que se ausenten injustificadamente y el establecimiento, vía reglamento, de que los funcionarios que aspiren a ingresar a la carrera legislativa cuenten con un mínimo de cinco años de servicio en cargos permanentes y accedan mediante concurso.

Con información de Kayra Saldaña