Unos 28 heridos dejó un accidente entre dos buses en el puente de las Américas

Ciudad de Panamá/Unas 28 personas resultaron heridas en un accidente de tránsito que se registró a las 7:35 a.m. de este martes en el puente de las Américas, con dirección hacia el interior del país. El Cuerpo de Bomberos de Panamá atendió el hecho, donde no se han reportado fallecidos.

El incidente involucró la colisión entre dos buses Coaster, uno de los cuales se mantiene volcado sobre la vía.

De acuerdo con el reporte preliminar, 28 personas resultaron lesionadas,de las cuales 26 recibieron atención prehospitalaria y dos pacientes fueron trasladados a un hospital.

Te puede interesar: Incendio de camión con electrodomésticos afectó el tráfico en la vía Centenario hacia Panamá Oeste

Personal de la Estación de Bomberos de Balboa trabajó en la escena, brindando atención, aseguramiento del área y coordinación interinstitucional.

Fueron desplegados vehículo de extinción, ambulancias, vehículo de Intervención Rápida del SUME y participaron miembros de la Policía Nacional.

Las autoridades recomendaron a los conductores extremar las medidas de precaución al transitar por el área y atender las indicaciones del personal de emergencia mientras continúan las labores de atención y control.

Nota relacionada: Busito de la ruta Vista Alegre se incendia en el puente de las Américas, no se reportan heridos