Caja de Seguro Social inicia proceso de contratación de enfermeras y enfermeros a nivel nacional

La CSS recordó a los aspirantes que deben presentar su cédula de identidad personal, una copia del diploma de Enfermería, así como bolígrafo, lápiz, borrador y una calculadora (que no sea la del teléfono celular).

Ciudad de Panamá/El próximo lunes 15 de diciembre se aplicarán pruebas de conocimientos básicos a los aspirantes al cargo de enfermería para puestos disponibles en distintos hospitales a nivel nacional.

Así lo anunció la Caja de Seguro Social (CSS) quien dio a conocer el inicio de este proceso de contratación de enfermeras y enfermeros este jueves 11 de diciembre.

Para quienes pertenecen al Área Metropolitana, Colón, Panamá Este y Panamá Oeste, las evaluaciones se realizarán en el auditorio del Instituto de la Salud de los Trabajadores Dr. Francisco Díaz Mérida, ubicado en Calidonia.

Le puede interesar: Aumentan a más de 840 los casos de dengue en Chiriquí; piden eliminar criaderos y aplicar sanciones

En las provincias centrales, las pruebas se desarrollarán en el Hospital Dr. Rafael Estévez de Aguadulce; mientras que en Chiriquí deberán presentarse en el Hospital Dr. Rafael Hernández, y en Bocas del Toro, en el Hospital Dr. Raúl Dávila Mena.

A las 8:00 a.m. se aplicarán las pruebas de forma simultánea en todos los puntos mencionados.

La CSS recordó a los aspirantes que deben presentar su cédula de identidad personal, una copia del diploma de Enfermería, así como bolígrafo, lápiz, borrador y una calculadora (que no sea la del teléfono celular).

Con este proceso, la institución reiteró su compromiso con el fortalecimiento del recurso humano en salud y la mejora continua de los servicios ofrecidos a la población.

También podría leer: