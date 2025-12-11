Caja de Seguro Social inicia proceso de contratación de enfermeras y enfermeros a nivel nacional

Enfermeras y enfermeros de la Caja de Seguro Social / Cajan de Seguro Social

Ciudad de Panamá/El próximo lunes 15 de diciembre se aplicarán pruebas de conocimientos básicos a los aspirantes al cargo de enfermería para puestos disponibles en distintos hospitales a nivel nacional.

Así lo anunció la Caja de Seguro Social (CSS) quien dio a conocer el inicio de este proceso de contratación de enfermeras y enfermeros este jueves 11 de diciembre.

Para quienes pertenecen al Área Metropolitana, Colón, Panamá Este y Panamá Oeste, las evaluaciones se realizarán en el auditorio del Instituto de la Salud de los Trabajadores Dr. Francisco Díaz Mérida, ubicado en Calidonia.

En las provincias centrales, las pruebas se desarrollarán en el Hospital Dr. Rafael Estévez de Aguadulce; mientras que en Chiriquí deberán presentarse en el Hospital Dr. Rafael Hernández, y en Bocas del Toro, en el Hospital Dr. Raúl Dávila Mena.

A las 8:00 a.m. se aplicarán las pruebas de forma simultánea en todos los puntos mencionados.

La CSS recordó a los aspirantes que deben presentar su cédula de identidad personal, una copia del diploma de Enfermería, así como bolígrafo, lápiz, borrador y una calculadora (que no sea la del teléfono celular).

Con este proceso, la institución reiteró su compromiso con el fortalecimiento del recurso humano en salud y la mejora continua de los servicios ofrecidos a la población.

