TVN Noticias gana dos categorías del premio de Periodismo sobre Niñez y Adolescencia 2025

Ciudad de Panamá, Panamá/Las periodistas de TVN Media, Claudya Carolina Morales y Yenny Caballero, fueron galardonadas en la séptima edición de los Premios de Periodismo sobre Niñez y Adolescencia Unicef-CELAP 2025, ceremonia realizada el jueves 11 de diciembre en la ciudad de Panamá.

Morales resultó electa por el jurado para la categoría radio por su trabajo “La historia de Stephany: cuando el embarazo adolescente se convierte en una relación de abuso y poder”, que narra la vida de una joven de 20 años que, desde una pequeña cocina improvisada en su vivienda en la 24 de Diciembre, lucha por sostener a su hijo de tres años mientras vende empanadas para sobrevivir.

Su historia, marcada por la precariedad y el abandono, expone una problemática que persiste en Panamá: el embarazo adolescente, un fenómeno que se repite en sectores marginados y comunidades rurales de todo el país. El trabajo de Morales pone rostro y voz a esta realidad, subrayando la urgencia de políticas públicas integrales, educación sexual efectiva y redes de apoyo que eviten que más adolescentes sean empujadas a maternidades marcadas por la violencia y la desigualdad.

¿Qué premian Unicef y Celap?

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), junto al Centro Latinoamericano de Periodismo (Celap), busca promover y motivar a los periodistas y medios a generar más espacios editoriales y contenidos para crear conciencia en torno a los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos de los Niños y la situación de la niñez, con un premio al periodismo panameño en la producción y publicación de piezas periodísticas sobre temas en plataformas escritas, radio, televisión y multimedia.

¿Quién es Claudya Morales?

Claudya Carolina Morales es una destacada periodista deportiva de Panamá que actualmente es colaboradora en TVN Media.

A lo largo de los años, ha sido reconocida por su valioso trabajo en el ámbito del periodismo deportivo, obteniendo importantes galardones como el Premio Nacional de Periodismo 2022 con su reportaje "Hípica, entre la gloria y los riesgos".

Además, Morales es autora del libro "Valerosas: el camino hacia Australia y Nueva Zelanda 2023", que narra la histórica clasificación de la selección femenina de fútbol de Panamá a su primer Mundial, celebrado en 2023. Dicha obra le valió el galardón en el Concurso Nacional Literario Luis Rentería, un certamen que promueve la conexión entre deporte y literatura.