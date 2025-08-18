Contenido Exclusivo: Niños invisibles, identidad vulnerada

El informe de la situación de niños, niñas y adolescentes del INEC, Mides y Unicef indica que 24,636 niños y niñas están sin registro.

Ciudad de Panamá, Panamá/En Cirí Grande, Capira, la pobreza se siente, se vive. Su peor consecuencia es que también roba oportunidades a las generaciones que van surgiendo. Este es el segundo corregimiento con mayor pobreza multidimensional en Panamá Oeste, y allí, en El Harino, vive Catalina con su familia.

Catalina Valdés dijo que no tienen dinero, que en El Harino no hay trabajo para poder ganar plata. Esa pobreza crea barreras invisibles. Impedir llegar a un hospital es una de ellas.

Eran las 3:00 a.m. cuando Lucila, con apenas 14 años, entró en labor de parto. Su madre y su tía fueron sus parteras. Para llegar al puesto de salud, deben cruzar siete quebradas. "La niña nació a la 1:45 a.m.", cuenta Catalina, "de dónde íbamos a sacar un carro para trasladarla afuera. La niña nació completa, normal".

Alejandro Chiam, coordinador del programa Contigo Creciendo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), explica la situación: "Imagínate salir de aquí de madrugada con una adolescente para dar a luz. ¿Qué carro hay aquí que pueda llevarla, no al centro de salud porque está cerrado, sino a un hospital?".

Lucila, con su bebé en brazos, aún está asimilando que es madre. Gracias al programa Contigo Creciendo del Mides, registró a su hija, la llevó al pediatra y la vacunaron. "Cuando la encontramos", nos dice Alejandro, "no tenía registro, su derecho a la identidad estaba vulnerado. Es una familia con rencor del sistema, porque el sistema los ha dejado solos".

Catalina sabe que su nieta necesita tener documentos, porque donde va se los piden: el registro y la cédula juvenil.

Puedes leer: Contenido Exclusivo: Bullying, alerta en las escuelas

¿Qué son los registradores auxiliares?

Son personas muy conocidas o populares en el pueblo, que se encargan de hacer constar el nacimiento o la muerte que ocurra en su área. Hay 203 registradores en todo el país. En 2024, según informes del Registro Civil, los registradores captaron más de 5,000 nacimientos en zonas de difícil acceso.

Sharon Sinclair de Dumanoir, directora de Registro Civil del Tribunal Electoral, explica que probablemente el 60% de los casos de niños y niñas no registrados corresponden a la comarca Ngäbe-Buglé, que es la misma comarca que se destacó en el censo 2020 del INEC.

Según las cifras del informe de situación de niños, niñas y adolescentes en Panamá de 2024, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), el MIDES y Unicef, en la comarca Ngäbe-Buglé, el 42% de los niños y niñas no están registrados. En Bocas del Toro, un 14%; en Panamá, un 13%, y en Panamá Oeste, un 5%. El otro 26% está distribuido en Chiriquí, Veraguas, la comarca Guna Yala, Colón, Darién y Coclé.

Desde Unicef, la oficial de Protección de Niñez, Gina De La Guardia, nos dice que aquí en Panamá deberíamos tener el 100% de los niños registrados. "No hay ninguna razón para que esto no ocurra. Los servicios deben llegar a las comunidades, no esperar a que el usuario llegue a la sede central del registro".

También te puede interesar: Contenido Exclusivo: Puente de Coquira, 50 años de espera

El otro lado de la historia: Vidas en la zona rural

A solo 45 minutos del centro de La Chorrera, en la comunidad rural de Los Lirios, se vive una realidad que parece de otro tiempo. Allí conocimos a Elicia, madre de diez hijos, cuya vida es una carrera de obstáculos diarios. "Cuando yo pago transporte allá afuera", nos dice Elicia, quedamos sin comida en la casa, y cuando compramos comida, me quedo sin transporte".

Esta familia, de la etnia Ngäbe-Buglé, pertenece al grupo con más casos de niños sin registro en el país. Las razones son muchas: pobreza extrema, movilidad continua, aislamiento y tradiciones culturales.

Contando lo que pasó la noche que su hija dio a luz, Elicia indicó que se sentía "sola porque su hija es menor, que estaba preocupada y asustada, que la quería sacar para llevarla al hospital, pero no tenía cómo hacerlo". El transporte, si logra conseguirlo, cuesta entre $30.00 y $35.00.

Esa noche, hace ya ocho meses, estaba cayendo un aguacero cuando nació su nieta. Paola, promotora comunitaria del Mides, está ayudando a Elicia y a su familia. Ella relata que para ese primer registro de la bebé hay que llevar dos testigos a la abuela, que es la responsable, y a la mamá de la bebé, a quien también hay que actualizarle la cédula juvenil porque está vencida. Aún no le han escogido un nombre a la niña, pero en la tarjeta de vacunación la identificaron con el nombre de la mamá. Si bien reconoce que su nieta no tiene registro, Elicia sabe que es importante tener un nombre y una cédula para poder moverse con ella y sus papeles en mano.

La dura realidad en las ciudades

El informe de la situación de niños, niñas y adolescentes del INEC, Mides y Unicef indica que 24,636 niños y niñas están sin registro. Cuatro de cada cinco son indígenas.

De La Guardia nos dice que formar parte de una familia es tener un registro de nacimiento, una nacionalidad, que "el niño o niña que no tenga su registro de nacimiento es como que no existiera en el mundo jurídico; sin la ciudadanía, no se puede ejercer derechos como un ciudadano más de este país".

¿Qué significa condenarlos a ser invisibles?

No tener acceso a la educación : No pueden matricularse.

: No pueden matricularse. Atención en salud : Dificultades para recibir atención médica.

: Dificultades para recibir atención médica. Protección legal : Los expone a riesgos de explotación o trata.

: Los expone a riesgos de explotación o trata. Seguridad social : No pueden acceder a programas de apoyo económico.

: No pueden acceder a programas de apoyo económico. Participación y voz: No figuran en censos ni estadísticas.

Con relación al trámite para los nacimientos en casa, la directora de Registro Civil del Tribunal Electoral explica que la norma da hasta dos años para hacer el registro sin un trámite de inscripción tardía que exige otras cosas.

Llegamos a San Miguelito buscando respuestas a un dato preocupante: el 13% de los niños en la provincia de Panamá no están registrados, según datos del INEC. En el centro de salud de Torrijos Carter, quisimos saber si un niño sin identidad legal recibe atención médica. El director médico de este centro de salud, Alexander Bares, advierte que para el 2024, de alrededor de 2,000 recién nacidos, un 49%, casi la mitad, a los 2 años, las madres aún no los habían reconocido o habían hecho los trámites en el Tribunal Electoral. Actualmente, en lo que va del 2025, llevan un 42% de niños de 0 a 4 años que no han sido registrados.

Cuando las madres llegan con sus bebés sin registro, los anotan en un libro de "números prestados": una solución temporal para un problema que no debería existir. El doctor Bares reitera que "el registro médico investiga con el número de cédula o nombre de la madre o si tiene otro número que se pueda utilizar para registrar a ese niño o niña. Si no, se utiliza algo que se llama 'número prestado'".

Una de las peores consecuencias de la pobreza, la marginación y el aislamiento en que viven todavía importantes sectores de nuestra población, es que muchos niños permanecen, hasta que alcanzan determinadas edades, sin un registro o identidad.

Se trata de una gran injusticia social que no debería existir en nuestro país, porque, literalmente, pasan una parte de sus vidas sin existir como ciudadanos, sin los derechos y protecciones que el Estado está obligado a darles, justo en su niñez, es decir, cuando más los necesitan.