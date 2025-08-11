Contenido Exclusivo: Puente de Coquira, 50 años de espera

Ciudad de Panamá, Panamá/Hace 10 años, TVN Noticias recorrió Santa Cruz de Chinina en Chepo, revelando la dura travesía de los productores para cruzar con su ganado y leche hasta el puerto de Coquira, mientras esperaban la construcción de un puente vehicular.

Ahora, en Coquira, cruzar el río Bayano ya no será un riesgo diario. Tras años de espera, la comunidad se beneficia con un puente vehicular de 120 metros de largo que reemplaza las balsas improvisadas que ponían vidas en peligro.

Más que concreto, esta obra representa acceso, seguridad y dignidad para comunidades históricamente olvidadas.

La inversión del puente que se empezó a construir es de unos $24 millones; será inaugurado en el mes de septiembre próximo, aseguró la ingeniera del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Nadefly Barría. “El puente beneficiará a más de 59 mil habitantes”

Pero, para entender si el cambio llegó realmente con el puente sobre el río Bayano, emprendimos un viaje desafiante por Santa Cruz de Chinina, un corregimiento del distrito de Chepo con una población de 1,200 habitantes, pero con un gran desafío en extensión territorial y con realidades que pocos conocen, y muchos prefieren ignorar.

De acuerdo con la representante del corregimiento, Jackeline Cortés, hay comunidades muy distantes que no tienen ni caminos. "El corregimiento de Santa Cruz de Chinina necesita demasiado; la limitante era el puente, ya lo tenemos, ahora necesitamos ayuda", expresó.

Llegamos a la comunidad de El Tigre Abajo; desde el puente de Coquira son casi 30 minutos por caminos de lodo y tierra.

Entre lodo y resbalones, adultos y niños caminan con esfuerzo. Cada lluvia convierte el trayecto en una lucha, pero siguen, porque no tienen otra opción.

A lo lejos, en una humilde casa de madera color rosa, Aracelli Pineda vive con su esposo y sus hijos; están cerca de Chepo, pero lejos de todo lo esencial.

Para sus niños, el acceso a la salud no es un derecho, es un sueño que aún no llega.

Aracelli dice que en los puestos de salud no hay medicamentos para el resfriado de sus hijos.

Es que recibir atención médica digna en esta comunidad parece ser un tema olvidado. “Uff, desde que tengo uso de razón aquí no hay un médico bueno”, dijo Aracelli.

La representante aseguró que están gestionando que se construya un centro de salud para el corregimiento, ya que es necesario.

El proyecto del puente de Coquira contempla la construcción de 5 km de carretera; de acuerdo al MOP, llegaría hasta la comunidad de El Tigre Abajo. Son más de 16 comunidades que enfrentan una realidad marcada por años de olvido, sin luz eléctrica, sin acceso a agua potable y con caminos casi intransitables.

La ingeniera del MOP explicó que hay una adenda de 3 millones de dólares, que contempla la construcción de una carretera, hasta la primera comunidad, El Tigre abajo.

En Santa Cruz de Chinina, la ganadería es parte del día a día: es común ver ganado en los potreros o siendo arreado por los caminos de tierra.

Después de más de una hora llegamos a la comunidad de Martinambo, a más de 27 kilómetros desde Coquira. Ahí conocimos al señor Lorenzo Ruda, asistente de salud por más de 40 años. Nos cuenta las limitaciones que tiene en los puestos de salud en todo el distrito.

“Solo tenemos vacunas; medicamentos no tengo; tenemos una esperanza con el puente de ahora para movilizar a un paciente más rápido”, recalcó Ruda.

En varias comunidades del corregimiento se observa la instalación del esquema eléctrico, una esperanza que aún no se concreta para los residentes; algunos, con sus pocos ahorros, han invertido en paneles solares, otros con planta eléctrica.

Mientras algunos niños asisten a escuelas multigrado o telebásica, solo las familias con recursos pueden enviarlos a Chepo.

Las demás ven cómo la educación, lejos de ser una oportunidad, se convierte en un privilegio inalcanzable.

A casi dos horas del puente de Coquira, tras recorrer más de 37 kilómetros de caminos difíciles, se llega a Chinina, una comunidad pesquera del Pacífico donde la belleza del atardecer contrasta con la dureza de la vida.

Para llegar a este punto se toma un pick-up en el puerto de Coquira; este ha sido el único transporte por décadas en esta zona. El señor César tiene años ofreciendo el servicio a sus vecinos, transportándolos de un punto al otro, viajes que hace al menos tres veces al día.

Los días de invierno tienen que arriesgarse por las malas condiciones de los caminos. “Cuando mi hijo se enferma es difícil sacarlo, por el mal estado del camino”, asegura José Vargas, que tiene un hijo con discapacidad.

La pesca es el sustento de muchas familias, pero la falta de acceso, oportunidades y servicios básicos los mantiene atrapados en la pobreza; el acceso al agua también es una lucha en la comunidad. “¿De qué vale el puente si seguimos en lo mismo por años?”, dice la vecina Edith Ramos.

En Chinina, los pozos están contaminados; los residentes se la ingenian para cosechar agua de lluvia para lavar o fregar.

En Santa Cruz de Chinina y sus comunidades vecinas, el puente sobre el río Bayano no es solo una obra de ingeniería; es la promesa de romper el aislamiento que por décadas las mantuvo fuera del mapa. Aquí, la pobreza se hereda, las oportunidades son escasas y la desigualdad se siente en cada camino de lodo, en cada aula improvisada donde los niños apenas alcanzan una educación básica. Pero esta es una radiografía de muchas regiones apartadas de nuestro país, donde aún se lucha por lo más elemental… aprender, trabajar y vivir con dignidad.