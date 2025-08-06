Contenido Exclusivo: Los desafíos de Panamá Norte

La falta de agua potable es uno de los principales problemas. La esperanza de algunos sectores está centrada en el anillo hidráulico norte, que avanza en un 97% con una inversión de 117.5 millones de dólares.

Ciudad de Panamá, Panamá/Lo que hoy conocemos como Panamá Norte es el conjunto de comunidades que se fueron erigiendo hacia la caribeña ciudad de Colón, como quien dice, a mitad de camino entre las dos ciudades principales del corredor transístmico.

Como muchas otras regiones, Panamá Norte pasó de tener modos rurales a ser un sitio de gran expansión poblacional provocada por la demanda creciente de viviendas.

Aumentó la población, pero no los servicios básicos; la no planificada ocupación del territorio incrementó los problemas que tenían, principalmente la carencia de agua, salud, seguridad y transporte.

Aunque suene a disco rayado, el problema del agua aparece en cada comunidad; a pesar de tener instalaciones como tanques de reserva y hasta la planta potabilizadora cerca, en una gran mayoría de estas comunidades el recurso no llega permanentemente.

Carmen Mendoza, residente de Gonzalillo, se quejó por un tanque que tiene más de 25 años instalado y no funciona; sigue deteriorándose, a pesar de que podría ser una solución para miles de residentes en estas comunidades.

El caso de Shajara Chirú, residente de San Vicente, Chilibre, es todavía más irónico: viven a pocos minutos de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte y tienen más de 10 años abasteciéndose a través de camiones cisternas.

Te puede interesar: Contenido Exclusivo | Ciberadicción: prisioneros de la tecnología

La esperanza de algunos sectores está centrada en el anillo hidráulico norte, que avanza en un 97% con una inversión de 117.5 millones de dólares, proyecto que desarrolla el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible.

Al igual que San Miguelito, Panamá Norte surge de la migración de familias desde distintas provincias, está conformado por los corregimientos Ernesto Córdoba Campos, Las Cumbres, Alcalde Díaz, Caimitillo y Chilibre y cuenta con unos 300,000 habitantes.

Debido al crecimiento poblacional y el desarrollo de nuevas urbanizaciones, en 2017 se intentó elevar el sector a distrito, pero la iniciativa no prosperó, como tampoco prosperaron los reclamos de sus residentes por un hospital, ya que el más cercano actualmente es el San Miguel Arcángel en San Miguelito.

También puedes leer: Contenido Exclusivo: San Miguelito, un territorio que resiste

La falta de un hospital en Panamá Norte nos llevó hasta la comunidad de San Vicente de Chilibre, donde la señora Elvira, a sus 72 años y con su condición de salud delicada, baja por caminos resbalosos, pedregosos y sin luminarias a las 3:00 a.m. para tratar de llegar a tiempo a su cita en el hospital Santo Tomás. La señora Elvira, al igual que los miles de residentes de Panamá Norte, desde hace muchos años exige la construcción de un centro hospitalario en el sector.

El director de la región de salud de Panamá Norte, Algis Torres, confirmó que ya se tiene un terreno en el Paseo del Norte o Corredor de los Pobres para la construcción del tan anhelado y reclamado hospital de este sector de la capital.

Y no es solo la distancia. El congestionamiento vehicular también es parte del diario vivir de los residentes de Panamá Norte. Debido a la ampliación de la vía Transístmica, también se construyen viaductos que prometen una solución, especialmente en accesos como el de La Cabima.

Pero a lo interno de las comunidades y debido a su relieve, como en Gonzalillo, hay otras realidades como carreteras en mal estado y algunas al borde de barrancos, lo que representa un peligro para los conductores.

Algunas zonas tienen buenas carreteras, entre ellas el Paseo del Norte, pero sus residentes enfrentan otros dilemas, como la creciente inseguridad.

Odallys Lasso, residente en uno de los PH del área de Paseo del Norte, pide mayor presencia policial, asegura que los dueños de lo ajeno roban hasta dentro de las urbanizaciones, saltando la cerca y cortando los alambres de ciclón.

El comisionado Daniel Cubilla, jefe de la zona policial, aseguró que ya están en conversación con estos residentes, se adelanta la instalación de la comunidad de vecinos vigilantes y la construcción de un cuartel y subestaciones de policía en el sector.

Panamá Norte es considerada hoy parte de la gran región metropolitana, pero sus comunidades no son más que dormitorios de una población que no encuentra trabajo, escuelas y hospitales cerca del lugar en el que vive. Se requieren proyectos y estrategias que generen inclusión, desarrollo y bienestar para sus habitantes.