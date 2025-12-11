Aumentan a más de 840 los casos de dengue en Chiriquí; piden eliminar criaderos y aplicar sanciones

El jefe regional del Programa de Control de Vectores, el tecnólogo Patricio Camarena, advirtió que los niveles de infestación del mosquito Aedes aegypti superan entre el 5 % y el 7 % en varios sectores del distrito de David.

David, Chiriquí/Los casos de dengue en la provincia de Chiriquí han aumentado a más de 842, una cifra que las autoridades sanitarias califican como "alarmante".

El jefe regional del Programa de Control de Vectores, Patricio Camarena, advirtió que los niveles de infestación del mosquito Aedes aegypti superan entre el 5 % y el 7 % en varios sectores del distrito de David.

Según Camarena, la situación es “preocupante” debido a la falta de conciencia en la población, que continúa sin eliminar los criaderos del mosquito transmisor. Manifestó que a estas alturas se registran 842 casos de dengue en David. Para el funcionario, esta situación no se justifica.

El tecnólogo reiteró el llamado a los residentes para que mantengan sus viviendas y alrededores libres de recipientes con agua estancada, al tiempo que urgió a las autoridades administrativas a aplicar sanciones a las personas reincidentes en mantener criaderos dentro de sus hogares.

El incremento de casos también ha dejado cinco defunciones en la provincia, lo que refuerza la advertencia de las autoridades sobre actuar de inmediato para evitar que la transmisión continúe en ascenso.

Con información de Demetrio Ábrego