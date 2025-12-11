Tensión entre buhoneros y Alcaldía de Panamá por retiro de toldas en La Peatonal

Al final del recorrido, se les comunicó que solo podrán colocar las toldas cuando esté lloviendo, sin embargo, lo s comerciantes señalaron que esta medida es complicada, debido a que muchos atienden solos sus puestos y no cuentan con la capacidad de instalar una carpa de forma rápida durante un aguacero.

Panamá/Diferencias entre los buhoneros y funcionarios de la Alcaldía de Panamá surgieron por la colocación de toldas, que según los comerciantes ambulantes funcionan como una extensión de los pequeños kioscos que poseen y les permiten proteger su mercancía cuando llueve.

Sin embargo, la Alcaldía de Panamá indicó durante una inspección que las toldas debían ser removidas. Algunas fueron quitadas por los propios funcionarios, quienes argumentaron que estas estructuras obstaculizan la entrada de varios comercios y dificultan el paso de los peatones.

La situación generó molestia entre los buhoneros, quienes aseguran que en ningún momento se les informó que no podían colocar las carpas y que su único propósito es proteger la mercancía. Al final del recorrido, se les comunicó que solo podrán colocar las toldas cuando esté lloviendo.

Los comerciantes señalaron que esta medida es complicada, debido a que muchos atienden solos sus puestos y no cuentan con la capacidad de instalar una carpa de forma rápida durante un aguacero. Explicaron que esto implica más trabajo y afecta sus ventas, por lo que pidieron que se les permita generar sus ingresos sin obstáculos. También reclamaron que se hayan otorgado permisos de venta decembrina a personas que no ejercen la buhonería durante el resto del año, como sí lo hacen ellos para sostener a sus familias.

Spencer Juárez, subdirector de Microempresarios de la Alcaldía de Panamá, manifestó que la razón por la cual se están removiendo las carpas es que los buhoneros ya cuentan con kioscos fijos, pero al colocar una carpa adicional, “tapan el libre tránsito y las personas no pueden cruzar de un comercio a otro”.

Se hizo una convocatoria en la cual se participó y se dieron cierta cantidad de permisos para la peatonal. Los señores no participaron de la convocatoria. A ellos no les han dicho que no pueden vender; ellos pueden vender”, señaló Juárez.

Consultado sobre por qué los buhoneros no participaron en la convocatoria, el funcionario explicó que “ellos, por tener sus kioscos fijos, no necesitan participar porque están establecidos todo el año aquí. Lo que no podemos permitir es que pongan carpas al lado de los kioscos porque tapan la vía y el cruce de los peatones. Hay afectaciones tanto del libre tránsito como también de los comercios alrededor”.

Añadió que en total se otorgaron 54 permisos para el área peatonal. Sobre la presencia de más estructuras en el lugar, dijo: “Las toldas que ustedes ven de más, esas son las que estamos removiendo”.

Por su parte, Pedro Medina, buhonero afectado, manifestó que “a nosotros se nos había dicho que no se iba a otorgar permiso a personas que no son buhoneros permanentes como nosotros, que tenemos más de 20 años y realmente necesitamos de esto”.

Aseguró que se otorgaron permisos a vendedores que solo llegan en diciembre y que “ahora son los que nos están perjudicando”, ya que los buhoneros permanentes no sacaron nuevos permisos por estar establecidos todo el año.

Durante la discusión, otro comerciante gritó: “¿Está cayendo el agua? ¡Vamos a poner la tolda! ¿Cuántas personas se necesitan para poner una tolda?”, reflejando la tensión del momento.

Pese a las advertencias de la Alcaldía, los buhoneros volvieron a colocar sus carpas, argumentando que no permitirán que la lluvia dañe sus productos y que solo piden que se les deje trabajar. Este grupo forma parte de los comerciantes que fueron desalojados hace un año y trasladados al antiguo edificio Juan Ramón Poll, donde —afirmaron— las ventas fueron muy bajas, por lo que decidieron regresar para poder generar algún ingreso.

Con información de Meredith Serracín.