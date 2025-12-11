Conductores exigen reparación urgente de la vía Randolph en Colón ante su avanzado deterioro

A pesar de las constantes quejas, hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial sobre los planes para recuperar esta vía, que se encuentra visiblemente deteriorada.

Colón/Conductores que utilizan diariamente la vía Randolph, en dirección al sector de France Field y hacia los principales puertos marítimos de la provincia de Colón, expresaron su molestia ante el prolongado deterioro de este tramo, el cual aseguran, lleva meses sin recibir mantenimiento.

Quienes transitan por la zona afirman que los huecos y baches se han multiplicado, provocando daños costosos a sus vehículos cada vez que caen en ellos.

La situación, señalan, afecta tanto a autos particulares como a camiones de carga que circulan hacia los puertos.

“Esta carretera genera tanto dinero a uno de los puertos principales y no es justo que esté así. ¿Dónde están los impuestos, dónde está el dinero del pueblo panameño para que estas carreteras estén en buenas condiciones? Sufren los vehículos, sufren las mulas”, comentó un conductor.

A pesar de las constantes quejas, hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial sobre los planes para recuperar esta vía, que se encuentra visiblemente deteriorada.

A diario circulan por el área vehículos articulados y pesados, situación que ha acelerado el daño en el pavimento y que impacta especialmente a los automóviles pequeños cuyos conductores dependen de esta ruta para llegar a sus lugares de trabajo.

Con información de Néstor Delgado