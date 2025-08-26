Betserai Richards defiende proyecto de extensión de horarios en centros de salud: 'Las enfermedades no tienen hora'

Ciudad de Panamá/El diputado independiente Betserai Richards presentó un proyecto de ley que busca extender los horarios de atención en centros de salud del país, incluyendo fines de semana y turnos nocturnos, con el fin de garantizar acceso oportuno a servicios médicos. La iniciativa, ya en trámite en la Asamblea Nacional, responde a la creciente demanda ciudadana por una atención médica más accesible y eficiente.

Richards, quien también forma parte de la Comisión de Salud y Presupuestos, aseguró que “las enfermedades no tienen un horario” y que el Estado tiene la obligación de garantizar atención médica en cualquier momento del día.

¿Por qué extender los horarios de los centros de salud?

Actualmente, muchos centros de salud en Panamá cierran los fines de semana y limitan su atención a horarios diurnos, lo que deja a miles de pacientes sin acceso a servicios básicos cuando más los necesitan.

El diputado Richards explicó que “hoy existe una necesidad real de ciudadanos que van a las 3 de la mañana a buscar un servicio médico y si llegas a las 7 u 8 de la mañana, ya no hay cupo”.

La propuesta busca que el Ministerio de Salud (Minsa) pueda establecer turnos extendidos hasta las 7 de la noche entre semana, y abrir los fines de semana en zonas con alta demanda. En casos específicos, incluso se plantea la posibilidad de atención 24 horas en centros estratégicos.

“En algunas regiones, dejamos la posibilidad de que el Minsa pueda establecer las 24 horas del día para que un centro de salud dé apoyo a hospitales grandes que están saturados”, detalló Richards.

“Los recursos existen, están mal distribuidos”

Uno de los principales argumentos en contra de la ampliación de horarios ha sido la falta de presupuesto. Sin embargo, Richards, desde su cargo en la Comisión de Presupuestos, fue contundente: “Los recursos existen, solo que están mal distribuidos, están mal invertidos”.

El diputado Richards denunció que fondos públicos se destinan a “pendejadas”, como alquileres de vehículos, seguros privados para altos funcionarios y pagos injustificados, mientras se niega atención oportuna a la población.

“Hay instituciones que pagan seguros privados para funcionarios que ganan hasta 14 mil dólares. Recorten eso y destinen los recursos para que la población tenga acceso a salud 24-7”, exigió.

Además, destacó que cientos de médicos jóvenes están listos para ingresar al sistema, pero no hay cupo para sus internados. “Eso es irresponsable”, afirmó.

“Garanticen la salud, no más excusas”

Richards hizo un llamado directo al Ejecutivo para que asuma su responsabilidad: “No puedo concebir que, sabiendo que los ciudadanos los fines de semana tienen que ir a una clínica privada, los gobiernos digan que no hay recursos”.

Recordó que, mientras en la privada una consulta con especialista puede costar entre 80 y 100 dólares, el Estado debe garantizar atención gratuita y de calidad. “En la privada sí atienden. Es el Estado quien tiene que garantizar salud para la población”, sentenció.

El proyecto, que quedó engavetado el año pasado, ha sido retomado este año por su urgencia. “Es indispensable. Las enfermedades no tienen un horario, es una realidad”, concluyó el diputado.