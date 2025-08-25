Médicos cuestionan proyecto de ley para extender horarios en centros de salud

El doctor Fernando Castañeda, representante de Amoacss, advirtió que la propuesta no puede implementarse sin mayor presupuesto, personal e insumos, al tiempo que rechazó que se pretenda cargar toda la responsabilidad sobre los profesionales de la salud.

Ciudad de Panamá/El debate sobre la atención médica en Panamá volvió a encenderse tras la presentación en la Asamblea Nacional de un proyecto de ley que busca extender los horarios de los centros de salud hasta las 7:00 p.m. todos los días y habilitar al menos dos hospitales por región en funcionamiento las 24 horas del día.

La propuesta, presentada por el diputado independiente Betserai Richards, responde a las constantes quejas de los pacientes sobre largas esperas y la falta de acceso oportuno a los servicios de salud. Según el diputado Richards, la medida apunta a garantizar atención continua y a reducir la saturación que enfrentan los hospitales de mayor complejidad.

Sin embargo, el planteamiento no fue bien recibido en el gremio médico. El doctor Fernando Castañeda, dirigente de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la Caja de Seguro Social (Amoacss), alzó la voz en contra del proyecto. Durante su pronunciamiento, dejó claro que la iniciativa no puede ejecutarse en las condiciones actuales del sistema.

"El personal de salud no es esclavo. Para ampliar los horarios se necesita más recurso humano, más presupuesto, más transporte y más insumos. No se puede pretender exigir más sacrificios a médicos y trabajadores que ya cumplen jornadas sobrecargadas", señaló Castañedas.

El representante de Amoacss también advirtió que extender horarios sin un plan integral podría deteriorar aún más la calidad de la atención, pues actualmente los centros de salud enfrentan escasez de especialistas, falta de medicamentos y limitaciones en infraestructura.

Por su parte, el diputado Richards ha defendido su propuesta, señalando que el derecho a la salud no puede postergarse por falta de recursos.

El proyecto fue remitido a una subcomisión legislativa, donde será evaluado con mayor detalle antes de volver al pleno para su discusión. Diputados como Yarelis Rodríguez han pedido un enfoque más realista, que incluya compromisos de inversión y fortalecimiento de la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud.

Mientras tanto, el gobierno ya ha tomado algunas medidas en paralelo. Desde marzo de este año, el Ministerio de Salud amplió los horarios en cuatro centros de salud en Panamá Este, incluyendo el Minsa Capsi de Tortí y las instalaciones de Chimán, Unión Santeña y San Miguel, donde la atención se extendió hasta horas de la noche.

La discusión sobre el proyecto de ley 19 refleja una de las tensiones más persistentes del sistema sanitario panameño: la necesidad de garantizar un servicio accesible y continuo para la población, sin descuidar las condiciones laborales y el bienestar del personal de salud.