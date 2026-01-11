Trabajos de desinfección en potabilizadora Roberto Reina en Herrera se extenderán hasta este lunes

Las autoridades del Idaan informaron que, una vez concluidos los procedimientos, la producción de agua se reanudará de forma gradual, iniciando al 50% de su capacidad y posteriormente al 100%, con el objetivo de recuperar la estabilidad del sistema y garantizar la calidad del agua distribuida a la población.