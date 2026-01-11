Trabajos de desinfección en potabilizadora Roberto Reina en Herrera se extenderán hasta este lunes
Las autoridades del Idaan informaron que, una vez concluidos los procedimientos, la producción de agua se reanudará de forma gradual, iniciando al 50% de su capacidad y posteriormente al 100%, con el objetivo de recuperar la estabilidad del sistema y garantizar la calidad del agua distribuida a la población.
Herrera/Los trabajos de desinfección en la planta potabilizadora Roberto Reina, ubicada en la provincia de Herrera, se extenderán hasta la mañana de este lunes 12 de enero, como parte del plan del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) para restablecer el suministro de agua potable en la región.