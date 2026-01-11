El primer hecho ocurrió en el sector de Las Colinas, área de invasores colindante con Alto de Los Lagos, cuando sujetos armados irrumpieron en el lugar y realizaron múltiples disparos, hiriendo de muerte a un joven de 18 años.

Colón/Una jornada de violencia estremeció este sábado al corregimiento de Cristóbal Este, en la provincia de Colón, donde dos homicidios fueron registrados en un lapso de menos de dos horas, dejando además a un niño de siete años herido de manera leve.