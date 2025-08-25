Asamblea reclama protocolos más estrictos para evitar confusión de bebés en hospitales

Los recientes casos de negligencia médica, en especial aquellos vinculados con el manejo de neonatos, reflejan una creciente preocupación entre los ciudadanos.

Ciudad de Panamá/Una fuerte denuncia sacude nuevamente la confianza de la población en el sistema de salud panameño. La diputada Yarelis Rodríguez, quien además preside la Comisión de Salud y Trabajo de la Asamblea Nacional, hizo un enérgico llamado a las autoridades sanitarias tras recientes casos de negligencia en la identificación y entrega de recién nacidos en centros hospitalarios del país.

Durante una intervención en la Asamblea, Rodríguez relató con indignación el caso ocurrido el pasado fin de semana en la Ciudad de la Salud, donde dos niñas nacieron con pocos minutos de diferencia y se generó una confusión que se aclaró con un examen de ADN.

“Cuando tengas tu bebé en tus brazos, y te digan ‘lo siento, ese no es tu bebé, nos equivocamos’, ese momento de felicidad se transforma en una total pesadilla”, expresó la diputada.

La diputada instó al director de la Caja de Seguro Social (CSS) y al ministro de Salud a auditar de manera urgente los protocolos de identificación en todos los hospitales del país, con el fin de evitar que se den errores de ese tipo. Hizo referencia al caso ocurrido en 2014 en el Hospital Santo Tomás, donde una familia descubrió, dos años después, que había criado al hijo de otra pareja debido a una confusión en el momento del nacimiento.

“Esto rompe la confianza que la ciudadanía puede tener en el sistema sanitario. Ya no se trata de casos aislados, sino de un patrón preocupante de negligencia que no puede seguir ocurriendo”, afirmó Rodríguez.

La diputada exigió una revisión integral de los procedimientos de seguridad hospitalaria, así como auditorías exhaustivas de los protocolos de identificación de recién nacidos.

“Pedimos al Ministerio de Salud y a la Caja del Seguro Social que actúen de inmediato. Estos errores no solo afectan a las familias directamente involucradas, sino que erosionan la confianza de todo un país en su sistema de salud”, concluyó.

Con información de Meredith Serracín