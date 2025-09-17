Clima en Panamá: Zonas del Caribe y el Pacífico bajo pronóstico de aguaceros ligeros a moderados

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 10°C y 24°C , mientras que las máximas rondarán entre los 26°C y 29°C .

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá ha emitido su pronóstico diario para este miércoles 17 de septiembre, indicando que el país experimenta un ambiente condicionalmente inestable. Esta situación se debe al desarrollo de la Zona de Convergencia Intertropical y a la presencia de una onda tropical que se desplaza hacia el oeste a 18 km/h.

Condiciones en el Caribe y el Pacífico

En la vertiente del Caribe, se esperan cielos de dispersos a nublados durante la mañana, con lluvias aisladas y actividad eléctrica en las comarcas Guna Yala y Ngäbe Buglé, así como en Colón y Bocas del Toro. Por la tarde y noche, las condiciones se intensificarán con aguaceros de ligeros a moderados, acompañados de tormentas eléctricas en las mismas áreas y el norte de Veraguas.

En el Pacífico, la mañana comenzará con cielos de dispersos a nublados y lluvias ligeras en Panamá Norte, Este, Oeste y el Golfo. Para la tarde y noche, se prevén episodios nubosos con aguaceros de ligeros a moderados y actividad eléctrica en el centro del país, Darién, Azuero, Veraguas, Chiriquí y la Comarca Ngäbe.

Temperaturas, vientos y condiciones marítimas

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 10°C y 24°C, mientras que las máximas rondarán entre los 26°C y 29°C. Los vientos en el Caribe soplarán del sur con velocidades de 5 km/h por la mañana, cambiando a sureste por la tarde. En el Pacífico, los vientos serán del sur suroeste por la mañana, virando a oeste noroeste por la tarde con velocidades de 10 km/h.

Las condiciones marítimas son favorables en el Caribe, con olas de hasta 0.91 metros. Sin embargo, en el Pacífico, el Instituto ha emitido una advertencia por vientos, oleaje y resacas, con olas que podrían alcanzar 1.51 metros.

Finalmente, los índices de radiación UV-B se mantendrán de moderados a altos en ambas vertientes durante la mañana y la tarde, por lo que se recomienda tomar precauciones al exponerse al sol.