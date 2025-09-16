Consejo de Gabinete autoriza $2.7 millones adicionales para culminar construcción de cuartel policial en David

Ciudad de Panamá, Panamá/El Consejo de Gabinete aprobó este martes la resolución N.° 104-25, que autoriza al Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) a suscribir la Adenda N.° 4 al contrato de obra DA-023-2018, relacionado con la construcción del cuartel de la Policía Nacional en el corregimiento de Cabecera, distrito de David, provincia de Chiriquí.

La adenda, por un monto adicional de 2,717,014.62 dólares, responde a la solicitud de la empresa Jera, S.A. de ceder los derechos y obligaciones del contrato a Construcciones Rurales de Veraguas, S.A., que ha aceptado asumir la responsabilidad de culminar la obra.

Según el Minseg, la nueva empresa cuenta con la experiencia técnica y solvencia económica necesarias para concluir el proyecto, que actualmente registra un avance del 50%. Con esta adenda, se establece un plazo adicional de 730 días calendario para finalizar la construcción del cuartel.

En la misma sesión, el Gabinete también avaló la resolución N.° 100-25, que autoriza la suscripción de la Adenda N.° 2 al contrato de servicio DA-011-2021 entre el Minseg y la empresa Airbus DS Military Aircraft INC. (Adsma), por un monto de 3 millones de dólares.

El contrato, firmado en 2021, contempla la reparación, actualización y mantenimiento de la aeronave C212-300, serie 376, matrícula AN-260. La aeronave inició su proceso de reparación el 1 de septiembre de 2021 y ya había requerido una primera adenda en abril de 2023, debido a discrepancias detectadas en piezas deterioradas y pruebas adicionales obligatorias.

El 16 de junio de 2025, la empresa solicitó al Minseg una extensión de tiempo tras detectar daños por corrosión y problemas estructurales durante la inspección y las labores de mantenimiento. Estas condiciones, según el informe técnico, podrían comprometer la seguridad aeronáutica, además de generar costos adicionales.

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan), a través de la Dirección Nacional de Mantenimiento Aéreo, respaldó técnicamente la necesidad de realizar los servicios adicionales y los mantenimientos correspondientes, conforme a lo establecido en el manual del fabricante, advirtiendo que la inactividad prolongada de la aeronave podría provocar un mayor deterioro.

Finalmente, el Consejo Económico Nacional, en sesión del 14 de agosto de 2025, emitió opinión favorable para la aprobación del incremento económico, garantizando la continuidad de los trabajos de reparación.