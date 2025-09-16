Reforma a la Carrera Administrativa: proyecto de ley buscará transparencia y estabilidad laboral

Actualmente, solo el 5% de los funcionarios (13,086 de un total de 260 mil) cuentan con estatus de Carrera Administrativa, lo que ha limitado la aplicación de evaluaciones y procesos de control.

Ciudad de Panamá, Panamá/El proyecto de ley 21-25, que subroga la Ley 9 de 20 de junio de 1994 —norma que establece y regula la carrera administrativa— recibió este martes 16 de septiembre la aprobación del Consejo de Gabinete.

La iniciativa plantea una transformación estructural mediante la creación del Instituto Nacional de Administración Pública, como una entidad adscrita al Ministerio de la Presidencia con autonomía técnica y funcional.

De acuerdo con el Ejecutivo, el objetivo es profesionalizar, transparentar y hacer más eficiente la gestión de los recursos humanos del sector público, aplicando principios de mérito, equidad, inclusión, legalidad y eficiencia.

Un sistema con limitaciones

Actualmente, solo el 5% de los funcionarios (13,086 de un total de 260 mil) cuentan con estatus de Carrera Administrativa, lo que ha limitado la aplicación de evaluaciones y procesos de control. Además, el diagnóstico oficial revela que un 87% de los servidores en puestos de carrera carecen del estatus correspondiente, lo que ha generado desigualdades y falta de estabilidad.

Con el nuevo proyecto, todos los servidores serán incorporados de manera transparente, corrigiendo estas deficiencias y garantizando un sistema basado en reglas claras, igualdad de condiciones y estabilidad laboral.

Principales objetivos de la reforma

La propuesta establece como metas fundamentales:

Consolidar un sistema de Carrera Administrativa basado en el mérito , como criterio rector para el ingreso, promoción y permanencia en el servicio público.

, como criterio rector para el ingreso, promoción y permanencia en el servicio público. Restablecer y fortalecer los concursos públicos como mecanismo obligatorio y riguroso de ingreso y movilidad.

como mecanismo obligatorio y riguroso de ingreso y movilidad. Implementar un Sistema Integrado de Recursos Humanos del Estado panameño , que garantice transparencia y trazabilidad en los procesos de gestión de personal.

, que garantice transparencia y trazabilidad en los procesos de gestión de personal. Establecer mecanismos modernos de evaluación del desempeño , aplicables a todos los servidores públicos.

, aplicables a todos los servidores públicos. Crear el Instituto Nacional de Administración Pública como ente autónomo, técnico y rector de la gestión de talento humano en el Estado.

como ente autónomo, técnico y rector de la gestión de talento humano en el Estado. Promover la equidad y la sostenibilidad fiscal en la administración del recurso humano estatal.

Proceso de construcción del proyecto

El documento recoge buenas prácticas internacionales y recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además de los aprendizajes derivados de experiencias previas en la implementación de la Carrera Administrativa.

Su elaboración se dio a través de una Mesa Técnica Interinstitucional, en la que participaron entidades como el Ministerio de Economía y Finanzas, la Procuraduría de la Administración, la Autoridad de Innovación Gubernamental, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y la Dirección General de Carrera Administrativa, entre otras.

Durante más de 25 sesiones de trabajo se revisó cada disposición del borrador y se incorporaron aportes que fortalecieron la viabilidad normativa, operativa y financiera de la propuesta.

Asimismo, la iniciativa integró la propuesta presentada por el diputado Roberto Zúñiga, producto de seis mesas de trabajo multisectorial en las que participaron la Fenasep, el Conato, la Procuraduría de la Administración, la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá, la Cámara de Comercio y representantes del propio Ejecutivo.

Hacia un servicio público moderno

Según Presidencia, la aprobación de esta reforma permitirá cerrar la puerta a prácticas clientelistas y nombramientos políticos, asegurando que el ingreso y ascenso en el Estado respondan únicamente al mérito y al desempeño.

El Ejecutivo subraya que con esta medida la ciudadanía recibirá servicios públicos de mayor calidad, gracias a funcionarios preparados y comprometidos. Además, se consolidará una autoridad de control independiente, con un director escogido por méritos y con capacidad técnica.

El proyecto será remitido a la Asamblea Nacional para su debate y aprobación. De concretarse, Panamá daría un paso decisivo hacia un modelo de servicio civil estable, profesional y alineado con estándares internacionales, en concordancia con los objetivos del Plan de Gobierno 2024-2029.

Con información de Yenny Caballero