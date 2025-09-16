Influencer pierde miles de dólares tras apostar al Canelo en Las Vegas

Horas antes del combate, Chavira compartió un video en sus plataformas digitales desde un casino en la capital del boxeo. Allí mostró fajo de billetes.

La pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford, dejó un inesperado impacto no solo en el boxeo mundial, sino también en las finanzas de quienes confiaron en la victoria del púgil tapatío.

Uno de los casos más sonados fue el del influencer y tipster mexicano Paulo Chavira, quien reveló en redes sociales haber perdido cerca de 100 mil dólares en una sola jugada de casino.

Horas antes del combate, Chavira compartió un video en sus plataformas digitales desde un casino en la capital del boxeo. Allí mostró fajo de billetes y explicó con entusiasmo:

“Voy con la apuesta más grande que he hecho en mi vida. En cash, vamos a meterla. Solo 100 mil dólares. Este es el proceso para apostar 100 mil dólares, unos dos millones de pesos mexicanos”.

Confiado en la capacidad del campeón mexicano de retener sus títulos de las 168 libras, el creador de contenido incluso dedicó un mensaje al propio Álvarez: “Gana güero, por favor. Vamos, por favor”.

Las casas de apuestas coincidían con ese pronóstico, ubicando a Álvarez como favorito con cuotas entre 1.60 y 1.71, lo que hacía parecer que su triunfo estaba casi asegurado. Sin embargo, el ring mostró otra historia: Crawford dio una auténtica exhibición de técnica y dominio que terminó con una victoria por decisión unánime, arrebatándole los cinturones al boxeador jalisciense.

El golpe fue doble, tanto deportivo como económico. Tras conocerse el desenlace, Chavira volvió a aparecer en redes sociales y, lejos de mostrarse molesto, mantuvo un tono solidario con el campeón mexicano. Admitió que la derrota le costó 100 mil dólares, pero expresó su respaldo a Álvarez: “Gana güero, por favor”, había pedido antes del combate, y después confesó que planeaba “beber toda la noche” para sobrellevar el trago amargo.

La mañana siguiente, el tipster hizo gala de su característico sentido del humor y publicó en X: “¿Quién me invita a desayunar? Me quedé sin un quinto”.

El comentario se viralizó rápidamente, generando respuestas divididas: algunos usuarios le expresaron solidaridad, mientras otros lo tomaron como motivo de broma, comparando su pérdida con la de miles de aficionados que también confiaron en el campeón mexicano.

Paulo Chavira, conocido en el mundo digital por sus pronósticos deportivos, ha ganado gran popularidad como tipster gracias a su estilo carismático y desenfadado. No obstante, también enfrenta críticas recurrentes cuando sus recomendaciones no resultan acertadas, como ocurrió en esta ocasión.

Por su parte, la derrota de Canelo abre un nuevo capítulo en su carrera. Aunque perdió sus cinturones, se espera que en los próximos meses anuncie sus planes para 2026. Entre los nombres que suenan con fuerza para su regreso está el del mexicano-estadounidense David Benavidez, uno de los rivales más esperados por la afición. Un posible enfrentamiento entre ambos significaría una revancha de alto impacto que podría marcar la ruta de recuperación del boxeador tapatío.

La caída frente a Crawford no solo dejó a Saúl Álvarez sin sus títulos, sino que también evidenció el riesgo económico que corren los fanáticos y apostadores cuando confían ciegamente en un resultado deportivo. En este caso, Paulo Chavira se convirtió en el rostro visible de esa pérdida colectiva, recordando que en el mundo de las apuestas, incluso los favoritos pueden dar la sorpresa menos esperada.