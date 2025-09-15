Bad Bunny revela a Penélope Cruz el misterio de quién es 'Tití'

Con esta interacción entre cine y música, la conexión de Bad Bunny con sus fans y ahora con figuras de Hollywood sigue demostrando que su impacto trasciende fronteras culturales y artísticas.

La residencia del artista en Puerto Rico no solo ha sido uno de los fenómenos musicales más comentados del año, sino también un imán para celebridades internacionales.

Entre ellas estuvo Penélope Cruz, quien no ocultó su entusiasmo al disfrutar del show en “la casita”, el espacio VIP del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. La actriz española, fascinada por la experiencia, decidió aprovechar una dinámica organizada por la revista i-D para enviarle al artista algunas preguntas que han generado curiosidad entre miles de fanáticos.

Con un sombrero blanco y un estilo veraniego, Penélope Cruz apareció en un video en el que le preguntó directamente a Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante: “Hola Benito, ¿cómo estás? Quería saber dos cosas: ¿En qué pensabas cuando escribiste ‘Turista’? Me encanta todo el disco, pero me encanta esa canción. Y quiero saber quién es Tití. Tití… Tití que dice… ‘Tití me preguntó, ven acá, el muchacho del diablo, búscate una mujer seria para ti, un muchacho del diablo’. ¿Quién es Tití? Yo quiero conocerla”.

Entre risas, el intérprete de “Un Verano Sin Ti” respondió con humor: “Tití es nuestro dispositivo, es como Alexa y Siri; en Puerto Rico es Tití en los teléfonos”. Sin embargo, enseguida aclaró que solo bromeaba y dio la verdadera respuesta: “Es Tití, nuestras tías. Nosotros a las tías les decimos ‘tití’. Si hablas de una tití en específico, en verdad que no, no tengo una tití específica, tengo un montón de tías. Si voy a decir los nombres aquí, no termino”.

De esta manera, Bad Bunny despejó una de las dudas más recurrentes sobre una de sus canciones más escuchadas y confirmó que el tema se inspira en un término cultural profundamente arraigado en Puerto Rico.

Sobre la otra pregunta de Penélope, el cantante confesó que la inspiración para “Turista” llegó en un momento inesperado: “Tengo el recuerdo tan presente. Hay muchas canciones de las que yo me acuerdo de cuando las escribí, hay otras que no, y esta es una que nunca voy a olvidar. Yo salía de una reunión y me dirigía hacia la casa donde me estaba quedando y habían bloqueado la carretera. Entonces tuve que desviarme y en ese desvío me fui a dar vueltas alrededor de la playa, por la costa”.

Mientras recorría la zona, Benito observó a turistas bailando, tomando fotografías y disfrutando del atardecer, mientras él atravesaba una etapa personal complicada. “No me sentía muy bien, me preocupaban muchas cosas de mi vida personal, como también me estaban preocupando muchas cosas de la situación de Puerto Rico en ese momento”, explicó. Fue entonces cuando su colaborador Mac le envió una base musical con guitarras, lo que encendió la chispa creativa: “Empecé a escribir y a cantar la canción. Seguí dando vueltas escribiendo y después me paré con vista al mar al frente, y terminé de escribirla”.

Para el artista, “Turista” es una de sus composiciones más especiales: “Es también una de las canciones que yo he escrito, es de mis favoritas, o sea, de mis composiciones favoritas”.

La visita de la actriz española a Puerto Rico no pasó desapercibida. Junto a su esposo Javier Bardem, asistió a uno de los 30 conciertos que Bad Bunny ofreció en “El Choli”. Desde la sección VIP, conocida como “la casita”, disfrutaron del espectáculo junto a otras estrellas como Ricky Martin, LeBron James, Adam Sandler y Belinda.

Pero Penélope fue más allá de ser espectadora: esa noche subió al escenario para cantar con Bad Bunny “Voy a Llevarte a PR” y se unió al icónico grito de guerra del público boricua: “¡Acho, Puerto Rico es otra cosa!”. El momento generó una ovación que convirtió a la actriz en una de las invitadas más recordadas de la residencia del Conejo Malo.

Con esta interacción entre cine y música, la conexión de Bad Bunny con sus fans y ahora con figuras de Hollywood sigue demostrando que su impacto trasciende fronteras culturales y artísticas.