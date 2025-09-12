Isabella Ladera y Beéle: Custodia, filtraciones y polémica en el centro nueva tormenta

El nombre de ambos se ha convertido en tendencia mundial tras la filtración de una serie de videos íntimos que han sacudido las redes sociales y la televisión en Perú.

Lo que parecía un escándalo pasajero escaló rápidamente hacia un proceso legal cuando Isander, expareja de la influencer venezolana, anunció que luchará por la custodia de su hija, alegando que la menor estaría expuesta a un entorno de “polémicas y controversias”.

La decisión de Isander generó un intenso debate digital. Por un lado, hay quienes respaldan su postura al priorizar el bienestar de la niña; por otro, quienes defienden a Ladera, cuestionando si su vida privada debe condicionar su rol como madre. Según sus argumentos, Isabella ofrece un ambiente inestable para criar a la pequeña y, por ello, exige quedarse con la tutela.

El episodio dio un giro inesperado cuando, en pleno programa Ponte en la Cola, conducido por Ricardo Rondón y Micheille Soifer, se confirmó al aire la existencia de un nuevo video íntimo entre Beéle e Isabella. “Acaba de aparecer otro video íntimo de Beéle hace instantes nada más con Isabela Ladera, que ha sido ya subido incluso a las redes”, reveló Rondón frente a las cámaras, provocando sorpresa en su compañera, cuya reacción de incredulidad fue captada en vivo.

La transmisión se convirtió en tendencia nacional de inmediato. El set, usualmente de tono ligero, mutó en una especie de sala de noticias improvisada, mientras los conductores intentaban procesar la magnitud del material.

Las plataformas digitales, especialmente X, explotaron con comentarios, teorías y especulaciones. Algunos usuarios se indignaron por la invasión a la intimidad de los protagonistas, mientras otros recurrieron a burlas y memes. Una frase lanzada en el programa “Alguien lo subió para reivindicarse” fue replicada cientos de veces y alimentó la narrativa de que la filtración pudo haber tenido motivaciones estratégicas.

El especialista en farándula Ric La Torre aportó otro detalle clave: “Aparentemente el vídeo, madre, es un vídeo bastante largo, completo y están partiéndolo… bueno, por extractos, por partes, y seguramente van a salir más vídeos”. Este comentario disparó la expectativa de que nuevas entregas podrían aparecer en cualquier momento, lo que mantiene en vilo a miles de internautas.

Hasta el momento, Beéle e Isabella Ladera han optado por no pronunciarse públicamente, un silencio que ha dejado espacio para conjeturas. Las redes, lejos de calmarse, han multiplicado los debates sobre privacidad, filtraciones y los límites del espectáculo mediático.

En medio de la controversia, el chico reality Hugo García decidió expresar públicamente su apoyo a Isabella Ladera, con quien mantiene una relación sentimental. Tras el anuncio de acciones legales contra Beéle, García escribió en sus redes sociales: “No estás sola. Nada ni nadie cambiará lo que siento ni lo que pienso de ti, Andrea”.

Ladera había adelantado previamente que tanto Hugo como su familia conocían de la existencia del video y estaban preparados para su posible publicación. Su respaldo, en este contexto, refuerza el apoyo emocional hacia la modelo venezolana en medio de la tormenta mediática.

El caso combina tres elementos explosivos: la filtración de material íntimo, el espectáculo televisivo y una batalla legal por la custodia de una menor. Entre la indignación, la curiosidad y el debate social, el nombre de Isabella Ladera sigue ocupando titulares y generando miles de interacciones en redes.

La incertidumbre sobre la aparición de más videos, la evolución del proceso legal y el silencio de los principales protagonistas mantienen vivo un escándalo que promete seguir marcando la agenda mediática de las próximas semanas.