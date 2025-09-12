'El Conjuro: Últimos Ritos' hace historia con 194 millones en taquilla y se convierte en el más exitoso

El cine de terror alcanzó un nuevo hito con el estreno de la más reciente entrega del universo creado por New Line Cinema y Warner Bros.

Según cifras confirmadas por Deadline el 8 de septiembre, la película dirigida por Michael Chaves debutó con 194 millones de dólares a nivel global, posicionándose como el lanzamiento más grande de la historia para el género.

El desglose oficial indica que 110 millones provinieron de mercados internacionales y 84 millones del mercado doméstico (Estados Unidos y Canadá), superando de manera contundente a “It” y “It: Capítulo 2”, que mantenían hasta ahora el récord en taquilla para estrenos de terror.

La cinta marcó la mejor apertura en 66 países, entre ellos México, Reino Unido, Brasil, India e Indonesia, con desempeños que sorprendieron incluso a los propios analistas de mercado. México encabezó la lista con 13,3 millones de dólares, seguido del Reino Unido con 8,8 millones, Brasil con 7,7 millones, India con 6,7 millones e Indonesia con 5,6 millones.

En Asia, territorios como Filipinas e Indonesia registraron participaciones de mercado superiores al 80 %, consolidando el alcance regional de la franquicia. Europa también aportó cifras históricas, logrando los tres fines de semana de terror con mayor asistencia en la zona.

Te puede interesar: Selena Gomez revela que sufre artritis y transforma su marca Rare Beauty

Te puede interesar: Yailin sorprende al construir una iglesia como promesa cumplida: 'Es mi manera de agradecer'

La exhibición en formato IMAX sumó 14,3 millones de dólares 4,9 millones fuera de Estados Unidos, estableciendo un nuevo récord para la saga en este tipo de proyección.

Deadline destacó que “El Conjuro: Últimos Ritos” consiguió la mejor apertura en 41 países del “Universo Conjuring”, incluidos Alemania, Italia, Países Bajos, Reino Unido y toda América Latina. Además, rompió récords históricos del género en 17 territorios, entre ellos España, Noruega, Polonia, Brasil, Colombia y Chile.

En India, la película logró el estreno más exitoso de la historia de Warner Bros. en ese país, mientras que en Europa la franquicia consiguió la mayor recaudación regional en su debut.

Aunque el resultado ya es histórico, aún quedan 10 mercados por estrenar, entre ellos Francia y países de Medio Oriente. Japón será el último en recibir la película, con fecha programada para el 17 de octubre, lo que anticipa un crecimiento adicional en la taquilla global.

El impacto de “El Conjuro: Últimos Ritos” destaca incluso frente a producciones de otros géneros. Por ejemplo, “The Bad Guys 2” de Universal/DreamWorks Animation registró 191 millones globales, mientras que “The Roses” de Searchlight/Disney alcanzó 20 millones en mercados extranjeros. En contraste, superproducciones como “F1” (619,5 millones globales) y “Jurassic World Rebirth” (861 millones) dominan en taquilla, aunque dentro de categorías distintas.

El análisis de Deadline señala que el éxito responde a una combinación de factores: estrategias de distribución en múltiples mercados, fortalecimiento de la marca y fechas de estreno estratégicas. Asimismo, se observa un protagonismo creciente de los mercados emergentes, especialmente en Asia y América Latina, que en algunos casos representaron más del 90 % de la asistencia durante el fin de semana de apertura.

El rendimiento en IMAX confirma que la expansión hacia formatos premium también está redefiniendo los ingresos del género.

Warner Bros. lidera el ranking de estudios en 2025 con 3778 millones de dólares en ingresos globales, de los cuales 2040 millones corresponden al mercado internacional y 1738 millones al doméstico. Con “El Conjuro: Últimos Ritos”, el estudio reafirma el valor del terror como eje central de su estrategia cinematográfica.

El desempeño en los próximos territorios pendientes, como Francia y Japón, podría consolidar a esta entrega como la producción de terror con la mayor recaudación de todos los tiempos, sentando las bases para nuevas expansiones del “Universo Conjuring”.