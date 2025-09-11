Selena Gomez revela que sufre artritis y transforma su marca Rare Beauty

La reconocida cantante y actriz volvió a abrirse sobre los retos de salud que ha enfrentado en la última década.

Durante una conversación en el pódcast Good Hang with Amy Poehler, la artista reveló que padece artritis en los dedos como consecuencia del lupus, enfermedad autoinmune que le fue diagnosticada en 2013, y que esta condición influyó directamente en el diseño de los productos de su marca de belleza, Rare Beauty.

“Tengo artritis en los dedos, y eso se debe a mi lupus. Recuerdo que antes de crear la marca intenté abrir una botella de agua y me dolió mucho antes de comenzar el tratamiento adecuado”, explicó Gomez al hablar sobre cómo una dificultad personal se convirtió en motor de innovación.

La empresaria, de 33 años, señaló que la creación de envases accesibles no fue algo planeado desde el inicio, sino una consecuencia natural de sus propias limitaciones físicas. “Sin querer, hicimos los productos fáciles de abrir y después nos dimos cuenta: estos deben ser así. Empezamos a crear cada producto pensando en quienes tienen problemas de destreza”, comentó.

Desde su lanzamiento en 2020, Rare Beauty ha sido reconocida por incluir diseños que facilitan su uso a personas con movilidad reducida en las manos. El perfume más reciente de la firma, por ejemplo, cuenta con un sistema que no requiere retirar una tapa, lo que lo convierte en una opción práctica e inclusiva.

“Sé que parece un detalle pequeño, pero en realidad ayuda mucho a cualquier persona de cualquier edad”, afirmó la también protagonista de Only Murders in the Building. Sobre este punto, subrayó que cada uno de sus productos está pensado desde una necesidad personal: “Hasta nuestra fragancia, el dosificador es muy fácil de usar para mí”.

El lupus no tiene cura y suele manifestarse con dolor e inflamación articular, síntomas que Gomez ha experimentado de forma constante. En su documental para Apple TV+, relató cómo los primeros momentos del día resultan especialmente duros: “Ahora simplemente me duele por las mañanas. Cuando despierto, comienzo a llorar inmediatamente porque duele, todo”.

Aunque actualmente se encuentra en remisión, la artista indicó que los problemas de destreza continúan. “Me afectan muchos problemas de destreza y puede ser frustrante. Incluso abrir una lata puede doler”, confesó en su diálogo con Poehler.

La intérprete ha debido enfrentar múltiples tratamientos y transformaciones físicas, entre ellas un trasplante de riñón en 2017 y los efectos secundarios de la medicación, como las variaciones en su peso.

“Quiero que la gente sepa que es hermosa y maravillosa. Hay días en los que uno puede sentirse mal, pero prefiero estar sana y cuidarme. Mis medicinas son importantes y creo que son las que me ayudan”, expresó a través de sus redes sociales.

Más allá de los aspectos médicos, Gomez también ha tenido que lidiar con los comentarios sobre su apariencia física. En una entrevista con Allure, reconoció lo dolorosas que pueden ser esas opiniones: “He lidiado con muchos problemas de peso en mi vida y es algo a lo que soy muy sensible”.

La artista explicó que la terapia conductual dialéctica (DBT) ha sido clave para manejar esas emociones. “Me dolió que alguien dijera que estaba gorda. ¿Por qué surge esa emoción? Luego entiendo que proviene de una etapa en la que afrontaba problemas médicos y había aumentado de peso”, relató. Este proceso terapéutico le permitió diferenciar entre los juicios externos y su propia experiencia de salud: “Hay que estar dispuesta a trabajar en uno mismo y esa parte puede resultar difícil”, reflexionó.

Actualmente, Selena Gomez mantiene una relación con el productor Benny Blanco, con quien se comprometió tras un año de noviazgo. La cantante aseguró que se encuentra en una etapa de evolución y aprendizaje constante. “Quiero seguir evolucionando y mejorar en todos los aspectos de mi vida. Quiero experimentar todo, así que es importante mantenerme atenta a mí misma”, concluyó.