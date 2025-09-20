Minsa reporta 85 muertes por influenza y 11 mil casos de dengue en lo que va del año

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología, presentó el informe de la semana epidemiológica número 35, del 24 al 30 de agosto, en el que se advierte un incremento sostenido de casos de dengue, influenza y otras enfermedades transmisibles en el país.

De acuerdo con el reporte, en lo que va del año se han contabilizado 11,088 casos de dengue, de los cuales 9,835 no presentan signos de alarma, 1,179 sí los tienen y 74 han sido clasificados como graves. El Minsa recordó que la eliminación de criaderos de mosquitos sigue siendo la medida más efectiva para prevenir la propagación de esta enfermedad.

En cuanto a la influenza, el informe reveló 85 defunciones en 2025, tres de ellas registradas en la última semana. La mayoría de los fallecidos (85.9%) no contaba con la vacuna contra la influenza, y el 91.7% presentaba factores de riesgo como enfermedades crónicas, inmunosupresión o edad avanzada. Además, se detectaron cuatro casos de influenza con coinfección, tres de ellos con SARS-CoV-2 y uno con parainfluenza.

La vigilancia epidemiológica también da cuenta de 309 casos de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) reportados en la última semana, para un acumulado anual de 13,129. Asimismo, se registraron 29 nuevos casos de malaria, que suman 7,913 en 2025, además de 27 casos de leishmaniasis (acumulando 1,103).

Otro hallazgo relevante fue la notificación de cinco nuevos casos de fiebre por virus Oropouche en Darién, lo que eleva la cifra a 545 en lo que va del año.

El Minsa reiteró la importancia de la participación comunitaria y el apoyo de los gobiernos locales para reducir la propagación de enfermedades. Además, instó a la población a reforzar medidas de prevención como el lavado frecuente de manos, uso de mascarilla en caso de síntomas respiratorios, cubrirse al toser o estornudar y acudir de inmediato a un centro de salud sin recurrir a la automedicación.