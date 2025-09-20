Sinaproc reporta hallazgo de dos cuerpos en operativos de búsqueda en Veraguas y Los Santos

Veraguas y Los Santos/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó este sábado 20 de septiembre sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre de 42 años que permanecía desaparecido desde el pasado martes en el distrito de Mariato, provincia de Veraguas.

La víctima había sido arrastrada por las olas mientras se encontraba en una playa de la zona y, tras varios días de búsqueda, su cuerpo fue localizado en aguas entre Punta Duarte y Palo Seco.

Te podría interesar: Más de 380 pacientes recibieron atención gratuita durante feria de salud del Minsa en La Chorrera

De acuerdo con la entidad, personal del Sinaproc se movilizó hasta el sitio y coordinó con el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Ministerio Público para realizar los trámites correspondientes.

Para el viernes 19 de septiembre alrededor de las 6:14 p.m., el Sinaproc reportó la localización de un cuerpo sin signos vitales de un adulto mayor en el sector de Capurí, corregimiento de Villa Lourdes, provincia de Los Santos.

La víctima fue encontrada a 2.1 kilómetros de su residencia, tras permanecer desaparecida. Las autoridades reiteraron el llamado a la población a tomar precauciones en zonas costeras y a seguir las recomendaciones de seguridad.