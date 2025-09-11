Aumentan hospitalizaciones por influenza y virus sincitial: ¿Cómo evitar los contagios?

El llamado de los especialistas es a extremar las medidas de bioseguridad, como el uso correcto de mascarilla en lugares de riesgo, lavado frecuente de manos y acudir oportunamente a atención médica en caso de presentar síntomas.

Ciudad de Panamá/Las autoridades de salud informaron que el país se encuentra en la temporada de mayor circulación de virus como la influenza, el virus sincitial respiratorio (VSR) y el SARS-CoV-2.

En los cuartos de urgencia de la Caja de Seguro Social se reporta un aumento de pacientes con síntomas como tos persistente, dificultad para respirar, náuseas, vómitos y cuadros febriles asociados a estas enfermedades.

Los grupos más afectados son adultos mayores con enfermedades crónicas y niños entre 0 y 5 años. Actualmente, hay 15 pacientes hospitalizados por VSR, de los cuales 11 están en sala y 4 permanecen en unidades de cuidados intensivos.

"Tenemos 15 pacientes con virus inicial respiratorio hospitalizados; ya he identificado 11 de estos niños están en la sala, pero hay cuatro que están en cuidados críticos, que son las unidades de cuidados intensivos. Eh, este virus que tiene esta estacionalidad esperada. En este periodo, septiembre, octubre, noviembre, vemos ese comportamiento en la edad pediátrica", explicó el jefe de Epidemiología de la CSS, Rudick Kam.

Además, se registran 19 personas hospitalizadas por influenza, incluyendo 2 en cuidados intensivos. A esta situación se suman casos de COVID-19 y otros virus respiratorios que siguen en circulación durante los meses de septiembre, octubre y noviembre.

El llamado de los especialistas es a extremar las medidas de bioseguridad, como el uso correcto de mascarilla en lugares de riesgo, lavado frecuente de manos y acudir oportunamente a atención médica en caso de presentar síntomas.

Información de Jocelyn Mosquera

