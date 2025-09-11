Incendio en depósito de un supermercado en Arraiján; bomberos realizaron labores de extinción

Vista Alegre, Arraiján/Un voraz incendio se desató la tarde de este jueves en un depósito perteneciente al supermercado Xtra, ubicado en Vista Alegre, Arraiján, afectando también varios establecimientos aledaños. El siniestro fue reportado alrededor de las 4:15 p.m., generando una intensa columna de humo visible desde distintos puntos del área.

Alexis Álvarez, oficial de la comandancia de bomberos de Panamá Oeste, informó que al recibir el llamado de emergencia, las unidades se desplazaron de inmediato al lugar, a pesar del tráfico característico de la zona. Al llegar, encontraron varios focos activos de fuego en el depósito principal del supermercado.

“Iniciamos inmediatamente las operaciones de ataque para tratar de contener el incendio y evitar que se extendiera a la parte delantera del local, donde hay varios pequeños comercios. Hasta el momento, hemos logrado evitar que las llamas lleguen a esos locales”, explicó Álvarez.

🔗Puedes leer: Canal de Panamá anuncia mantenimiento en la Potabilizadora de Mendoza en La Chorrera este viernes

Según el oficial, el área del depósito se encuentra seriamente comprometida, debido a la cantidad y tipo de materiales almacenados. Entre ellos se encuentran cajas de cartón, productos de limpieza, aerosoles y otros materiales altamente inflamables, los cuales han comenzado a explotar por las elevadas temperaturas en el lugar.

“Nos han informado sobre la presencia de algunos cilindros que podrían representar un riesgo explosivo. Estamos tomando las medidas necesarias para evitar que la situación se complique aún más”, agregó.

El trabajo para sofocar el incendio ha requerido el apoyo de personal adicional y varios camiones cisterna, aunque el comandante reconoció que el suministro de agua ha sido un desafío.

A pesar de la magnitud del fuego, hasta el momento no se reportan heridos ni riesgos directos para el personal que labora en la extinción. Se estima que los trabajos para controlar completamente las llamas podrían tomar al menos tres horas más.

Con información de Luis Velarde