Canal de Panamá anuncia mantenimiento en la Potabilizadora de Mendoza en La Chorrera este viernes

Las labores se realizarán en horario de 8:00 a.m. a 12:00 mediodía este viernes 12 de septiembre.

Potabilizadora de Mendoza.
Potabilizadora de Mendoza. / Cortesía IDAAN
Danna Durán - Periodista
11 de septiembre 2025 - 16:35

Panamá Oeste/El Canal de Panamá informó que este viernes 12 de septiembre de 2025, la Planta Potabilizadora de Mendoza en La Chorrera, operará al 75% de su capacidad, debido a trabajos de mantenimiento en la toma de agua cruda.

De acuerdo con la entidad, las labores se realizarán en horario de 8:00 a.m. a 12:00 mediodía, lo que podría ocasionar que algunas áreas experimenten baja presión o intermitencia en el suministro de agua potable durante ese periodo.

El Canal de Panamá destacó que estas acciones forman parte de las tareas programadas para garantizar un mejor servicio a la población, por lo que solicitó la comprensión de los usuarios ante las afectaciones temporales que puedan registrarse.

Noticias relacionadas

Agroferias del IMA: Conozca el cronograma para este viernes Aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas hasta el 14 de septiembre

Temas relacionados

canal de Panamá Planta Potabilizadora de Mendoza Trabajos de Mantenimiento
Si te lo perdiste
Lo último
stats