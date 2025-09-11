Agroferias del IMA: Conozca el cronograma para este viernes
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Ciudad de Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este viernes, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante este viernes, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
Viernes 12 de Septiembre
📍Herrera
• Parque Aristides Arjona, corregimiento de Pesé cabecera.
📍Darién
• Junta de Desarrollo Local de La Cantera, corregimiento de Santa Fe.
📍Chiriquí
• Cancha Comunal de Alanje, distrito de Alanje.
📍Coclé
• Cuadro de fútbol de La Pista, corregimiento Virgen del Carmen, distrito de Aguadulce.
📍Panamá Este
• Comunidad de Pigandi, corregimiento de Torti, distrito de Chepo.
📍Los Santos
• Cancha de Peña Blanca, distrito de Las Tablas.
📍Colón
• Parque Central de María Chiquita, distrito de Portobelo.
📍Panamá Oeste
• Casa cultural de Lídice, distrito de Capira.
📍Veraguas
• Cancha Comunal San Juan de Dios, corregimiento Las Cruces, distrito de Canazas.
• Mercado municipal, corregimiento de Calobre cabecera.
📍Panamá
• Antigua piquera de buses ubicada en calle sexta, corregimiento de Don Bosco, distrito de Panamá.