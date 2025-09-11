Agroferias del IMA: Conozca el cronograma para este viernes

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este viernes, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante este viernes, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

Viernes 12 de Septiembre

📍Herrera

• Parque Aristides Arjona, corregimiento de Pesé cabecera.

📍Darién

• Junta de Desarrollo Local de La Cantera, corregimiento de Santa Fe.

📍Chiriquí

• Cancha Comunal de Alanje, distrito de Alanje.

📍Coclé

• Cuadro de fútbol de La Pista, corregimiento Virgen del Carmen, distrito de Aguadulce.

📍Panamá Este

• Comunidad de Pigandi, corregimiento de Torti, distrito de Chepo.

📍Los Santos

• Cancha de Peña Blanca, distrito de Las Tablas.

📍Colón

• Parque Central de María Chiquita, distrito de Portobelo.

📍Panamá Oeste

• Casa cultural de Lídice, distrito de Capira.

📍Veraguas

• Cancha Comunal San Juan de Dios, corregimiento Las Cruces, distrito de Canazas.

• Mercado municipal, corregimiento de Calobre cabecera.

📍Panamá

• Antigua piquera de buses ubicada en calle sexta, corregimiento de Don Bosco, distrito de Panamá.