Premios Juventud 2025 en Panamá: Más de 2 mil agentes custodiarán el evento

Esta gala promete no solo premiar a los mejores artistas, sino también regalarnos una alfombra roja cargada de brillo, moda, ocurrencias y momentos inolvidables que podrás ver en exclusiva por las pantallas de TVN y TVMAX. Así que prepárate, porque si te encanta la música, los looks extravagantes y la emoción de ver a tus artistas favoritos reunidos en un mismo escenario, este será tu evento del año.

Panamá/Las autoridades panameñas anunciaron la logística de seguridad para los Premios Juventud 2025, que se celebrarán el próximo jueves 25 de septiembre en el Centro de Convenciones Amador.

La Policía Nacional confirmó el despliegue de más de 2,000 agentes para garantizar la seguridad de asistentes, artistas y turistas, así como para mitigar el impacto en el tráfico vehicular.

De acuerdo con la institución, las unidades estarán distribuidas tanto dentro como fuera del centro de convenciones.

Desde días antes, durante y después del evento una capacidad operativa que solamente conociendo otros eventos como este vamos alrededor de más de 2000 unidades desplazadas porque tenemos que tener seguridad vial, seguridad de desplazamiento, edificaciones y nuevamente llamamos a la ciudadanía porque va a ser bastante conglomerado, va a venir mucho turista a Panamá”, explicó el subdirector de la Policía Nacional, Jorge Domínguez.

El dispositivo también incluye la presencia de personal en hoteles, aeropuertos y centros comerciales, a fin de atender la movilización de visitantes y evitar incidentes durante la jornada.

Los Premios Juventud 2025 contarán con la participación de más de 20 artistas nacionales e internacionales. Entre los confirmados destacan Maluma, Farruko, Camilo, Willy Colón, Samy y Sandra Sandoval, Los Rabanes, Nando Boom y El Boza, lo que anticipa un espectáculo de gran impacto cultural y mediático para Panamá.

Premios Juventud no solo premia el talento y la trayectoria musical, sino que también reconoce la labor filantrópica, el activismo social y el compromiso con la sociedad, especialmente con la juventud.

Con información de Jocelyn Mosquera