'La Parce' cumplirá condena en la cárcel por blanqueo de capitales, niegan trabajo comunitario

Ciudad de Panamá/Katherine Roxana Carvalho Hidalgo, conocida como “La Parce” y propietaria de los salones de belleza Donde La Parce, deberá cumplir su condena en prisión tras ser declarada culpable por el delito de blanqueo de capitales.

Este jueves 11 de septiembre, en la audiencia de apelación donde la defensa solicitaba reemplazar la pena de prisión por trabajo comunitario en la Junta Comunal de Juan Díaz. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones decidió rechazar la petición.

La magistrada Yiles Pitty sostuvo que “no debió concederse y no se concederá el trabajo comunitario”, explicando que no se trata de un delito impulsivo o aislado, sino de una estructura criminal de gran magnitud, lo que hace desproporcionada la medida solicitada.

Movimientos millonarios durante la pandemia

Durante la audiencia, el fiscal Eduardo Rodríguez reveló que las investigaciones detectaron tres movimientos financieros claves: uno por 1 millón de dólares, otro por 3 millones y un tercero por 143 mil dólares, todos realizados entre 2020 y 2022.

En total, la red ligada a Carvalho movió más de 5.1 millones de dólares durante la pandemia. Según el Ministerio Público, la organización llegó a blanquear más de 7 millones de dólares, utilizando como fachada una cadena de 15 salones de belleza distribuidos en Panamá Oeste y la ciudad capital.

Bienes decomisados y subastas

Con el acuerdo de pena, el Estado logró el decomiso de 3.3 millones de dólares en propiedades, incluyendo 12 apartamentos, una casa en Costa del Este valorada en un millón de dólares, 119 mil dólares en efectivo y 543 mil dólares en cuentas bancarias.

Estos bienes deberán ser subastados próximamente, mientras que los fondos líquidos ya ingresaron a las cuentas del Tesoro Nacional.

Pese a la condena, los salones de belleza Donde La Parce continúan abiertos. Fuentes judiciales explicaron que esto se debe a que aún no se ha cancelado el aviso de operaciones, trámite que corresponde al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

El tribunal también impuso una multa de 5 mil dólares a la sociedad mercantil bajo la cual funcionaban los locales y ordenó su disolución, junto con la de una fundación vinculada a la red delictiva.

Además de Carvalho, aún permanecen tres personas detenidas provisionalmente, entre ellas su pareja sentimental, quien enfrenta otra condena previa por delitos contra la propiedad industrial.

Con información de Yamy Rivas.