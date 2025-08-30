Dueña de cadena de salones de belleza fue aprehendida en Aeropuerto de Tocumen por presunto blanqueo de capitales.

El pasado 27 de agosto se allanó la residencia de la empresaria, donde se decomisaron más de 119 mil dólares en efectivo. La operación también permitió la incautación de bienes y cuentas bancarias vinculadas al esquema financiero.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una mujer de 40 años, señalada como propietaria de varios salones de belleza en Panamá, fue aprehendida este sábado 30 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, tras arribar en un vuelo procedente de Colombia. La mujer es investigada por su presunta vinculación en delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir, dentro del caso denominado "Operación Génesis".

Según las autoridades, la red bajo investigación habría lavado millones de dólares a través de la cadena de salones de belleza administrados por la hoy detenida. Estos locales operaban en Panamá Oeste —en los distritos de Arraiján y La Chorrera— y en varios puntos de la capital, como Calidonia, El Dorado, Vía Veneto, Brisas del Golf, Las Mañanitas, Don Bosco, 24 de Diciembre y Albrook.

Como parte del operativo, el pasado 27 de agosto se allanó la residencia de esta empresaria colombiana, donde se decomisaron más de 119 mil dólares en efectivo. La operación también permitió la incautación de bienes y cuentas bancarias vinculadas al esquema financiero.

El Ministerio Público detalló que, hasta el momento, han sido aprehendidas cuatro personas presuntamente vinculadas a esta red, incluida la mujer capturada en Tocumen. Además, se aseguraron 130,665.56 dólares en efectivo, junto con la retención de $556,509.32 en cuentas bancarias, alcanzando un total de más de 687 mil dólares en dinero asegurado.

Las diligencias también derivaron en la incautación de 11 apartamentos, dos residencias, dos vehículos y diversos objetos de alto valor, cuyo costo aproximado supera los 2.8 millones de dólares. En total, se realizaron 26 allanamientos en distintas zonas del país.

La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada sostuvo que la Operación Génesis no solo buscó desmantelar la estructura operativa de esta red, sino también golpear directamente sus fuentes de financiamiento, evitando que bienes de origen ilícito ingresen nuevamente a la economía formal.