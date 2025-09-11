Aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas hasta el 14 de septiembre

Debido a esto, se espera el incremento de los niveles de ríos y quebradas, inundaciones y calles anegadas. Además, ante la saturación de los suelos, se podrían registrar deslizamientos de tierra y caída de árboles.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) activó un nuevo aviso de vigilancia por el incremento de lluvias y tormentas en ambas vertientes del país, que se mantendrá vigente hasta el 14 de septiembre.

De acuerdo con la institución, las condiciones climáticas responden a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y sistemas de bajas presiones.

Se prevé que los días con mayor incidencia serán los días 13 y 14 de septiembre. En los próximos días se esperan acumulados de lluvias entre 25 y 100 milímetros diarios.

Debido a esto, se espera el incremento de los niveles de ríos y quebradas, inundaciones y calles anegadas. Además, ante la saturación de los suelos, se podrían registrar deslizamientos de tierra y caída de árboles.

Según los registros de los radares meteorológicos, se registrarán lluvias en las siguientes comarcas provincias hasta las 4:20 p.m. de este jueves 11 de septiembre: Bocas del Toro, Ngäbe Buglé, Chiriquí, Veraguas, comarca Emberá, Darién, Los Santos, Herrera, Panamá Oeste y Panamá.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) también activó un aviso de prevención.

Recomendaciones

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a la situación y tomar precauciones en áreas vulnerables a crecidas y deslizamientos ante condiciones climáticas que pueden generar afectaciones. Las advertencias que debería considerar son:

Evite transitar por calles o caminos inundados.

Mantenga la calma y siga las instrucciones de las autoridades de seguridad y locales.

No cruce ríos o quebradas crecidas, ni a pie ni en caballos, ni en vehículo.

Mantenga encendidos sus radios o dispositivos móviles para recibir información oficial.

Tenga preparada una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, medicamentos, linterna, documentos y baterías.

Si observa saturación de suelos en los alrededores de su vivienda, salga de la misma y llame a las autoridades de los servicios de emergencia, entre estas el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Los números de emergencias son el 911, el 6998-4809 y el 520-4429.