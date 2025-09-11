Joven de 15 años asesina a un hombre en el parque La Concha de Colón

Colón/Un ataque armado registrado la tarde de este jueves en el parque La Concha, en la ciudad de Colón, ubicado entre calle 5 y 6, avenida Amado Guerrero, dejó como saldo la muerte de un hombre de aproximadamente 40 años y un menor de 15 años herido.

De acuerdo con reportes preliminares, la víctima se encontraba en el parque cuando fue sorprendido por un adolescente de 15 años, quien sin mediar palabras le disparó en múltiples ocasiones con un arma de fuego.

Unidades de la Policía Nacional, que se encontraban cerca del lugar, reaccionaron de inmediato y lograron llegar a la escena. Uno de los agentes utilizó su arma de reglamento e impactó en dos ocasiones al agresor menor de edad.

Nota relacionada: Ola de violencia en Colón: asesinan a ciudadano libanés y atacan a paciente dentro de hospital

Traslado al hospital

Tanto el hombre herido como el menor fueron trasladados al Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el hombre falleció minutos después de ingresar al cuarto de urgencias.

El adolescente se mantiene bajo custodia policial en condición estable.

En el sitio se recuperó el arma de fuego utilizada por el atacante. La escena fue acordonada por unidades policiales a la espera de Criminalística y el Ministerio Público, quienes iniciaron las investigaciones para esclarecer el hecho.

Vecinos expresaron su preocupación por la violencia en la ciudad de Colón, señalando que este tipo de sucesos ocurren a plena luz del día, incluso en áreas recreativas frecuentadas por niños y familias.