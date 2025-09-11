Ola de violencia en Colón: asesinan a ciudadano libanés y atacan a paciente dentro de hospital

Colón/La provincia de Colón atraviesa una nueva escalada de violencia. Un ciudadano libanés fue asesinado a tiros la mañana de este jueves en la calle Tercera, en Montelirio, cuando salía de su residencia. De acuerdo con los reportes preliminares, un sicario lo sorprendió y le disparó en la cabeza; la víctima falleció minutos después de ser trasladada a un hospital.

Horas más tarde, otro hecho violento sacudió la ciudad: un hombre que había sobrevivido a un ataque a tiros hace dos días fue apuñalado mientras se recuperaba en la Sala 2 del Hospital Manuel Amador Guerrero.

Reacción de las autoridades locales

Ante estos episodios, las autoridades locales pidieron al ministro de Seguridad, Frank Abrego, y al director de la Policía Nacional comparecer ante el Consejo Municipal de Colón para explicar la estrategia de seguridad que se ejecuta en la ciudad.

“Que vengan, que no haya un plan solamente de represión, sino también de prevención y de trabajo. Queremos que nos demuestren cuál es la estrategia en beneficio de nuestra población”, expresó un ciudadano.

Mientras que otro dijo que "la ciudad está tensa, vivimos con miedo e incertidumbre".

Jorge Domínguez, subdirector de la Policía, por su parte, aseguró que tienen una línea de investigación fuerte y pronto podrán establecer quiénes son los sospechosos de ambos hechos.

Escalada tras la tregua

Los hechos involucran a organizaciones criminales que operan en la provincia. Los residentes aseguran que el espiral violento ha roto una aparente calma y reiteran su clamor para que se tomen medidas efectivas que devuelvan la tranquilidad a Colón.