Arroceros de Chiriquí advierten que eliminación de subsidio golpeará la producción

Chiriquí/Productores de arroz de la provincia de Chiriquí alertaron que la eliminación de la compensación económica de $7.50 por quintal los está afectando directamente, pues aseguran que el precio actual del grano húmedo en el campo no cubre los costos de operación y ya enfrentan pérdidas.

Los agricultores explicaron que, sin este respaldo, la actividad arrocera se vuelve insostenible, lo que podría obligarlos a reducir la siembra o incluso abandonar la producción, con el consecuente impacto en el empleo rural.

“En esta cosecha el productor va a estar bien apretado. Si no cubre los costos y no se logra una buena cantidad de grano, lo más grave es que quedaremos endeudados, y con deudas bastante altas”, advirtió Emilio Arauz, uno de los productores consultados.

Recalcó que el producción quedará con deudas altas, por lo que harán falta los $7.50, no obstante, ya es una decisión tomada por el gobierno.

Rendimientos bajos y clima adverso

Si bien se logró sembrar las 90 mil hectáreas programadas, los rendimientos son bajos debido a las condiciones climáticas y a la incidencia de plagas. Algunos reportan cosechas de hasta 120 quintales por hectárea, pero al precio actual “no se compensan los costos”.

Los productores sostienen que la situación amenaza con profundizar la crisis en el sector arrocero de la provincia, pues el bajo rendimiento y el encarecimiento de la producción comprometen la capacidad de pago de los créditos agrícolas.

Llamado al Gobierno

Ante este panorama, hicieron un llamado a las autoridades del Gobierno para que busquen alternativas que permitan sostener la actividad sin tener que abandonar la producción ni afectar las fuentes de trabajo que dependen del campo.