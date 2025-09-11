Arroz, nombramiento de magistrados y cartel de los soles; los otros temas abordados por Mulino

Las declaraciones del mandatario se produjeron durante la conferencia semanal, que retomó este jueves 11 de septiembre tras varias semanas de ausencia por viajes oficiales del equipo de gobierno a Brasil y Japón.

El presidente José Raúl Mulino calificó de “noticias alarmistas” los comentarios de quienes afirman que la eliminación del subsidio al quintal de arroz encarecerá el producto y que ese costo será trasladado a los consumidores.

Las declaraciones del mandatario se produjeron durante la conferencia semanal, que retomó este jueves 11 de septiembre tras varias semanas de ausencia por viajes oficiales del equipo de gobierno a Brasil y Japón.

“No hay subsidio para el arroz y no va a haber esos $7.50 por quintal. Estamos protegiendo la producción nacional y no creo que eso tenga incidencia en el precio”, expresó Mulino, y afirmó que en su Gobierno no se volverán a pagar subsidios. Añadió que las críticas provienen de quienes no se adaptan al concepto de producir eficientemente sin recibir apoyos estatales.

El presidente destacó, además, las ferias del IMA, donde se venden 20 libras de arroz por $5, “mucho más barato que en el comercio local”, dijo.

Nombramiento de magistrados

Mulino también defendió la designación de los dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y señaló que ambos son abogados de amplia experiencia: Gisela Del Carmen Arguto, quien ha servido como suplente en la Sala Tercera, y Carlos Villalobos, “un gran abogado que se forjó de la mano de uno de los mejores constitucionalistas del país”, según sus palabras.

“Me siento complacido con esos nombramientos. Creo que he aportado al país y al Órgano Judicial dos grandes profesionales; ejercí mi derecho constitucional, como siempre lo he dicho”, indicó el mandatario.

Cartel de los Soles

En la ronda de preguntas, se le consultó si Panamá declararía al Cartel de los Soles organización terrorista, siguiendo ejemplos como Ecuador, República Dominicana y Perú. Mulino respondió que, hasta ahora, ese cartel “no tiene una incidencia mayor en el tráfico de drogas en Panamá”. No obstante, señaló que no descartaba la posibilidad de declararlo organización terrorista, al considerar que muchos grupos dedicados al narcotráfico mantienen vínculos con estructuras terroristas.