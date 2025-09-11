Chiquita Panamá invertiría $30 millones adicionales en su retorno

Para publicar el memorando firmado con la empresa en Brasil, primero se necesita el refrendo de la Contraloría.

ciudad de Panamá/El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, aseguró que la empresa Chiquita Panamá invertirá $30 millones adicionales en su retorno al país, luego de que meses atrás suspendiera operaciones por una huelga de trabajadores en desacuerdo con la Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS).

Reiteró que, en una primera etapa, se generarán 3,000 empleos para trabajos de limpieza de las plantaciones y la verificación del estado de la fruta, labores que deben completarse antes de fin de año. Para enero se esperan otras 2,000 plazas adicionales.

Moltó recalcó que la compañía se ha comprometido a invertir más de $30 millones y a modernizar la producción mediante un modelo de aparcería que permitirá a las empresas ceder tierras sin traspasárselas a los colonos. Estos producirán cumpliendo los estándares de la empresa; la compañía comprará la fruta, regulará la producción y brindará apoyo, lo que generará más empleos.

Afirmó que este modelo está contemplado en la legislación panameña.

"Ellos seguirán operando, comprando la fruta y exportándola desde Panamá", expresó.

Anteriormente, Moltó señaló que para publicar el memorando firmado con la empresa en Brasil, primero se necesita el refrendo de la Contraloría, por lo que hasta el momento no ha salido en la Gaceta Oficial.

También se ha dicho que uno de los compromisos del país es mantener las vías abiertas a la empresa, que no está obligada a contratar a los trabajadores que ya fueron despedidos.