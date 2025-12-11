Minsa descarta circulación de subvariante de influenza que enciende alertas en Europa

Catherine Castillo, del departamento de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud (Minsa), explicó que la influenza, cuyo periodo tradicional de circulación va de finales de marzo a principios de agosto, ha mostrado este año un comportamiento inusual, con niveles de transmisión más altos y presencia sostenida durante todo el año.

Ciudad de Panamá, Panamá/La cifra de muertes por influenza en Panamá aumentó a 97 fallecidos, en medio de un repunte del virus que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias durante la temporada de fin de año. En el país circula una importante cantidad de virus respiratorios, un escenario que ha generado el reforzamiento de la vigilancia epidemiológica y el llamado urgente a la población para extremar las medidas de prevención.

Catherine Castillo, del departamento de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud (Minsa), explicó que la influenza, cuyo periodo tradicional de circulación va de finales de marzo a principios de agosto, ha mostrado este año un comportamiento inusual, con niveles de transmisión más altos y presencia sostenida durante todo el año. La especialista detalló que este patrón también se observa en otros países de la región, impulsado por los cambios climáticos y la actividad viral entre hemisferios.

Según datos del Minsa, el 86% de las personas fallecidas no estaba vacunada, mientras que el 90% tenía alguna comorbilidad, lo que confirma que los adultos mayores y los pacientes crónicos continúan siendo los más vulnerables. Tan solo el grupo de mayores de 65 años concentra más del 90% de las defunciones. Aunque actualmente se reportan hospitalizaciones por influenza, la situación no supera los niveles esperados.

Te podría interesar: Panamá acumula 97 muertes por influenza en 2025; la mayoría no estaba vacunada

No obstante, la autoridad sanitaria prevé un posible aumento durante las festividades, cuando incrementan las aglomeraciones y el contacto estrecho. La preocupación también se extiende al ámbito internacional. En Europa, algunos países han reactivado advertencias e incluso recomendado nuevamente el uso constante de mascarillas debido a la circulación de un subtipo de influenza más transmisible.

En Panamá, este subtipo no ha sido detectado, según el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, aunque la vigilancia continúa activa. En contraste, el COVID-19 mantiene niveles bajos de actividad, con una positividad cercana al 0.4%, mientras que la influenza alcanza casi 32% y el virus sincitial respiratorio ronda el 30%, dentro del comportamiento esperado para su temporada.

La epidemióloga reiteró la importancia de reforzar medidas preventivas como el uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos, evitar aglomeraciones y mantener el esquema de vacunación al día. Las personas con factores de riesgo, sobre todo especialmente mayores de 65 años, embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas, deben acudir a atención médica inmediata ante síntomas como dificultad respiratoria o fiebre persistente.