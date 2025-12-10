Panamá acumula 97 muertes por influenza en 2025; la mayoría no estaba vacunada

Panamá/Panamá registra 97 defunciones por influenza en lo que va del 2025, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias por el peso de los factores de riesgo y la baja cobertura de vacunación entre las personas fallecidas.

De acuerdo con el informe epidemiológico de la semana 47 del Ministerio de Salud (Minsa), el 86.6% de las personas fallecidas (84 casos) no tenía la vacuna contra la influenza, mientras que el 91.2% (89 casos) presentaba condiciones que agravaban el cuadro clínico, como problemas metabólicos, cardiovasculares, inmunosupresión, enfermedades respiratorias o edad avanzada.

En octubre pasado, los casos sumaban un tota de 92.

El reporte también detalla que las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) mantienen una tendencia alta. En la semana 47 se reportaron 454 casos nuevos de bronconeumonías y neumonías, para un acumulado anual de 18,890 casos, reflejo de una temporada respiratoria aún activa en todo el país.

Dengue supera los 14,900 casos y se mantiene en expansión

El dengue continúa siendo una de las enfermedades de mayor impacto en 2025. Hasta la semana 47, Panamá registra 14,905 casos acumulados, de los cuales 13,220 son sin signos de alarma, 1,584 presentan signos de alarma y 101 han sido clasificados como dengue grave.

Pese a que el Minsa insiste en la eliminación de criaderos como la medida más efectiva para detener la transmisión, varias regiones del país mantienen cifras elevadas impulsadas por la temporada lluviosa y el movimiento poblacional.

Malaria y Oropouche mantienen cifras relevantes

La malaria notificó 102 nuevos casos en la última semana, alcanzando un acumulado de 10,388. Se mantienen cuatro defunciones este año, todas en mujeres entre 14 y 94 años de Panamá Este, Veraguas y Darién.

Por su parte, el virus Oropouche no reportó casos nuevos en la semana, pero sí una actualización de 12 casos previos, elevando su total a 679.

También se registró una muerte asociada al vapeo en un adulto joven, así como cinco defunciones con coinfecciones, cuatro de ellas con SARS-CoV-2 y una con COVID-19 y parainfluenza. En la semana analizada (del 16 al 22 de noviembre), no se registraron fallecimientos nuevos, pero sí se actualizaron tres reportes previos.

Panorama del resto de enfermedades vigiladas

Zika: 2 casos acumulados en 2025.

2 casos acumulados en 2025. Chikungunya: 30 casos acumulados.

30 casos acumulados. Leishmaniasis: 23 casos nuevos; 1,380 acumulados.

23 casos nuevos; 1,380 acumulados. Hantavirus (fiebre): 27 casos acumulados.

27 casos acumulados. Síndrome cardiopulmonar por hantavirus: 21 casos.

21 casos. Leptospirosis: 84 casos.

84 casos. Gusano barrenador en humanos: 109 casos en el año.

109 casos en el año. Viruela símica (Mpox): 1 caso nuevo; 16 acumulados.

El Minsa reiteró que la participación comunitaria y el apoyo de los gobiernos locales son determinantes para frenar la propagación de enfermedades respiratorias y transmitidas por vectores.

El llamado a la población incluye el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla en caso de síntomas, evitar la automedicación y acudir de manera oportuna a los centros de salud.