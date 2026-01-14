Contralor Anel Flores confirma llamada para facilitar reunión entre Irma Hernández y Revisalud

El contralor Anel ‘Bolo’ Flores confirmó las declaraciones de la alcaldesa Irma Hernández, al señalar que sí realizó una llamada con el propósito de facilitar una reunión con la dueña de Revisalud, asegurando que su intervención se limitó a tender un puente de comunicación para que ambas partes conversaran sobre la culminación del contrato.

Según explicó Flores, la alcaldesa de San Miguelito aceptó la reunión y, posteriormente, lo contactó para informarle que “fue una buena entrevista”, además de indicarle que la empresa no participó en la licitación actual ni lo hará en futuras, ya que se retirará del país.

“Yo no tengo ningún interés; lo único que hice fue tratar de facilitar un acercamiento para que se escuchara a las personas de Revisalud”, expresó el contralor. Añadió que se trató de un gesto de cortesía hacia una empresa con 14 años de presencia en Panamá, y que actuaría de la misma forma con cualquier persona o entidad que lo solicitara.