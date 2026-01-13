Autoridad de Aseo asumirá de forma temporal la recolección de residuos en San Miguelito

El Estado asumió una medida de emergencia para evitar una situación de mayor gravedad, destinando cerca de $700 mil dólares para atender el problema de recolección.

Ciudad de Panamá/El Gobierno Nacional autorizó a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) a hacerse cargo de manera integral del servicio de recolección de basura en el distrito de San Miguelito, como respuesta a la crisis generada por la interrupción del servicio y el impacto que esta situación representa para la salud pública.

La decisión fue adoptada por el Consejo de Gabinete ante la acumulación de desechos y el riesgo sanitario para más de 200 mil habitantes, en un distrito donde el sistema de recolección colapsó y las soluciones aplicadas hasta el momento no han sido suficientes para garantizar la continuidad del servicio.

El administrador de la AAUD, Ovil Moreno, explicó que las acciones implementadas han sido de carácter provisional y que existe la posibilidad de que el problema vuelva a intensificarse.

Detalló que las empresas que debían retomar el servicio no pudieron iniciar operaciones debido a que los contratos especiales no estaban debidamente refrendados dentro del plazo establecido.

Desde el Ministerio de Salud, su titular Fernando Boyd Galindo informó que el Estado asumió una medida de emergencia para evitar una situación de mayor gravedad, destinando cerca de $700 mil dólares para atender el problema de recolección en el distrito.

Según indicó, la suspensión del servicio estaba generando un escenario que comprometía la salud de la población.

“A partir del próximo lunes que vence el contrato de la actual compañía no hay una estructura capaz de resolver el problema y lo que se ha hecho es autorizar al director de la AAUD a que tome cartas y podamos controlar la recolección de la basura por los próximos meses hasta desarrollar una licitación pública”, informó el titular del Minsa.