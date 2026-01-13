¡En pie de guerra! Trabajadores de Revisalud reclaman pagos que suman más de $1 millón en liquidaciones

Ayer lunes 12 de enero, la ministra de Trabajo garantizó que, tras el acuerdo con la empresa, los fondos de las prestaciones laborales quedarían en Panamá.

Trabajadores de la empresa Revisalud se mantienen en “pie de guerra” tras denunciar el incumplimiento de compromisos asumidos por la empresa ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), relacionados con el pago de todas sus prestaciones laborales, tras acercarse la fecha de finalización del contrato de concesión del servicio de recolección de desechos que se cumple el próximo 18 de enero.

Según los trabajadores, durante una reunión sostenida ayer con la ministra Jackeline Muñoz, la empresa se comprometió a consignar este martes el dinero correspondiente a sus liquidaciones; sin embargo, aseguran que el pago no se ha hecho efectivo.

De acuerdo con el sindicato, la empresa debía consignar 1.5 millones de dólares para el pago de aproximadamente 250 trabajadores, tomando en cuenta que Revisalud culmina su contrato con el Municipio de San Miguelito el próximo 18 de enero.

La secretaria de Defensa del Sindicato de Trabajadores de Revisalud, Jenny Carrión, explicó que el plazo otorgado a la empresa vencía al mediodía de este martes 13 de enero, sin que hasta el momento se haya cumplido lo prometido.

“Le dieron hasta el mediodía de hoy para que consignaran el dinero. Ya el Ministerio de Trabajo, para hacerles las cosas mejores a ellos, les dio la orden de despido”, señaló Carrión.

Indicó además que los trabajadores han comenzado a recibir notificaciones, sin que se les haya entregado formalmente la carta de despido ni el pago correspondiente.

“¿Dónde está mi carta de despido? ¿Dónde está mi dinero? Me tenían que dar las tres cosas juntas, y no lo han hecho”, reclamó.

Ante el incumplimiento, el sindicato advirtió que no retomarán labores, pese a que inicialmente habían manifestado su disposición de regresar al trabajo si el pago se realizaba este martes.

“Nosotros no vamos a mover un dedo, no vamos a recoger un cartucho de basura en San Miguelito”, afirmó Carrión, al tiempo que advirtió que esperan una respuesta a más tardar este viernes 16 de enero, ya que la empresa no opera fines de semana.

Otro punto de preocupación para los trabajadores es el pago de la quincena, que debe efectuarse el 15 de enero, el cual —según denuncian— tampoco está garantizado.

Tras la reunión con el Mitradel, la empresa emitió un comunicado en el que aseguró que cuentan "con la disposición y los recursos para honrar cada uno de los compromisos adquiridos con sus colaboradores, tal como lo hemos hecho durante las últimas dos décadas", así como la garantía de cumplimiento de sus obligaciones conforme a lo establecido en la ley.

"En cumplimiento con la normativa legal vigente, el proceso de liquidación de los contratos laborales de todo nuestro personal se llevará a cabo de forma efectiva una vez concluido dicho vínculo contractual", informó.

De acuerdo con la titular de Trabajo y Desarrollo Laboral, aseguró que si la empresa no realizaba la consignación por más de 1 millón de dólares este martes, el Mitradel accionará de forma legal por otra vía, para garantizar el pago de las prestaciones laborales.

