Defensor del Pueblo presentará informe técnico sobre proyecto de ley en debate en la Comisión de la Mujer

Ciudad de Panamá/El Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, destacó la importancia del debate legislativo que se desarrolla en la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional sobre el proyecto de ley que elimina el Ministerio de la Mujer, subrayando la necesidad de que su análisis se realice desde una perspectiva de derechos humanos y de protección de los avances históricos alcanzados por las mujeres.

Durante su intervención ante la comisión, Leblanc señaló que el proceso legislativo representa una oportunidad para evaluar las posibles mejoras institucionales de la iniciativa y prevenir que trasciendan lo administrativo y puedan afectar derechos adquiridos y la capacidad del Estado para responder de manera efectiva a la violencia y otras formas de discriminación contra las mujeres.

En este contexto, el Defensor del Pueblo anunció que presentará ante la Asamblea Nacional un informe técnico, conforme al reglamento interno, que abordará aspectos claves para mejorar el principio de no regresividad de los derechos humanos, la jerarquía institucional, la autonomía técnica e independencia sustantiva de las entidades responsables de la defensa de los derechos de las mujeres, así como la sostenibilidad presupuestaria.

El informe incluirá además un análisis de la compatibilidad del proyecto con las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el enfoque interseccional y la necesidad de fortalecer la gobernanza institucional y la coordinación multisectorial entre el Estado, los gobiernos locales y la sociedad civil, con el objetivo de asegurar políticas públicas claras y vinculantes.

Finalmente, Eduardo Leblanc González reiteró que acompaña este proceso desde una posición técnica y no partidista, valorando la apertura al diálogo y reafirmando su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres, en aras de fortalecer la institucionalidad y garantizar mayores derechos para las presentes y futuras generaciones.