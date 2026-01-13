Autoridades analizan medidas ante aumento del hurto de banano en Bocas del Toro

Este delito impacta directamente en la producción bananera y limita las oportunidades de empleo para los residentes de la provincia.

Autoridades del Gobierno Nacional sostuvieron una reunión con representantes de la empresa transnacional Chiquita, en la provincia de Bocas del Toro, ante el incremento de los hurtos de banano registrados en diversas fincas del distrito de Changuinola, una situación que, según la empresa, genera importantes pérdidas económicas y afecta la reactivación productiva de la región.

Durante el encuentro, directivos de la compañía advirtieron que este delito impacta directamente en la producción bananera y limita las oportunidades de empleo para los residentes de la provincia, en momentos en que se impulsan esfuerzos para dinamizar la economía local.

La gobernadora de Bocas del Toro, Marcela Madrid, señaló que el aumento de estos hurtos tiene consecuencias directas en el desarrollo económico de la provincia.

“Este tipo de hurto está afectando de manera significativa a nuestra provincia y cada vez que se incrementa, también disminuye la posibilidad de empleo para los pobladores. Estamos reactivando la economía, pero también la producción bananera”, explicó la autoridad provincial.

Las autoridades indicaron que, aunque no se cuenta con una cifra exacta de las pérdidas, estas ascienden a miles de dólares y podrían continuar aumentando de no adoptarse medidas efectivas para frenar el delito.

Por su parte, Alexander Gavarrete, representante de Chiquita Panamá, manifestó preocupación por la reincidencia de los implicados en estos hechos. Detalló que, pese a los esfuerzos de la Policía Nacional, muchas de las personas capturadas son liberadas poco después.

“Tenemos el caso de una persona que ha sido detenida en 10 ocasiones, con todas sus denuncias registradas, pero continúa siendo liberada y cometiendo las mismas fechorías. Este es un tema que debe abordarse de manera integral”, sostuvo.

Las autoridades adelantaron que este tipo de reuniones continuarán con el objetivo de establecer estrategias y sanciones más efectivas contra quienes incurren en el hurto de banano en las distintas fincas de la provincia.

