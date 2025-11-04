Exportación de banano podría iniciar entre diciembre y enero tras retorno de Chiquita Panamá

Moltó recordó que el banano es uno de los productos de mayor exportación en Panamá, sin embargo, señaló que, a pesar de la caída de las exportaciones de banano y cobre, el país ha roto récords en comparación con las cifras de los últimos 15 años.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, aseguró que "si todo sigue como va", entre diciembre y enero Panamá podría comenzar a exportar banano nuevamente.

Estas son las estimaciones que tiene el gobierno tras el restablecimiento de las operaciones comerciales de la empresa Chiquita Panamá, en la provincia de Bocas del Toro.

De acuerdo con Moltó, luego de la contratación de 3,000 personas en una primera, se espera que otras 2,000 más sean reclutadas para labores de empaque, limpieza y vuelva el movimiento del puerto.

“Sin cobre y sin banano, lo cual nos dice que bien están nuestras exportaciones, vamos a seguir batiendo récords", afirmó.

Según el gobierno, la compañía se ha comprometido a invertir más de $30 millones y a modernizar la producción mediante un modelo de aparcería que permitirá a las empresas ceder tierras sin traspasárselas a los colonos. Estos producirán cumpliendo los estándares de la empresa; la compañía comprará la fruta, regulará la producción y brindará apoyo, lo que generará más empleos.

Es preciso recordar que el convenio firmado el viernes 29 de agosto en Brasil, entre el Gobierno del presidente José Raúl Mulino y la empresa Chiquita Panamá, abrió la puerta a la generación de cerca de 3,000 empleos en su primera fase, con la meta de que la compañía retome operaciones para 2026.

En septiembre, la ministra de Trabajo, Jacqueline Muñoz, confirmó que ya se habían registrado en la entidad aproximadamente 500 contratos relacionados con la reapertura de Chiquita Panamá, en la provincia de Bocas del Toro. Los contratos, que forman parte de la primera fase de recontrataciones, cumplen con la normativa y legislación laboral, según lo dicho por la ministra.

