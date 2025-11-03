Ubican en Chiriquí a menor con alerta Amber activa desde Costa Rica.

La Policía Nacional confirmó que el hallazgo se logró como parte de acciones de cooperación internacional.

Chiriquí y Veraguas/Un menor de edad que contaba con una alerta Amber activa desde Costa Rica fue localizado en el sector de Chorchita, corregimiento de Las Lomas, en la provincia de Chiriquí, durante operativos policiales realizados en las últimas horas.

La Policía Nacional confirmó que el hallazgo se logró como parte de acciones de cooperación internacional, aunque no se han revelado detalles sobre el estado del menor ni las circunstancias de su ubicación.

Otros resultados de los operativos en Chiriquí

Además de este hallazgo, las autoridades reportaron la aprehensión de 15 personas vinculadas a distintos delitos, entre ellos violencia doméstica, robo agravado y delitos sexuales.

En los distritos de David y Bugaba se realizaron allanamientos que permitieron decomisar documentos de terrenos, recuperar un vehículo reportado como hurtado y ubicar a un niño de 9 años, quien fue puesto a salvo.

En el corregimiento de Los Algarrobos, en Dolega, agentes policiales hallaron celulares y cheques bancarios presuntamente vinculados a actividades ilícitas dentro de una vivienda abandonada.

Mientras que en Alanje fue aprehendido un ciudadano extranjero en posesión de 292 municiones de distintos calibres, sustancias ilícitas y un arma de pellets.

Operativos en Veraguas contra el microtráfico

En paralelo, en la provincia de Veraguas se desarrollaron 20 operaciones contra el microtráfico de drogas, que dejaron como resultado 21 personas aprehendidas, dinero en efectivo y presuntas sustancias prohibidas.

De los detenidos, 15 ya han sido condenados, mientras que el resto enfrenta medidas cautelares dictadas por las autoridades judiciales.