San Miguelito prepara plan alterno de darse un posible retraso en contratación de empresa de recolección de basura

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, explicó que los reclamos e impugnaciones presentados dentro del proceso de contratación pública han provocado retrasos, lo que podría impedir la selección de una empresa antes de finalizar el año. No obstante, aseguró que el servicio no se verá interrumpido.

San Miguelito, Panamá/La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, informó que se contempla un plan alternativo en caso de que no se adjudique a tiempo, mediante licitación, la nueva empresa responsable de la recolección de desechos en el distrito a partir de enero de 2026.

En ese sentido, indicó que, de no concretarse la licitación a tiempo, se realizará una transición entre la empresa actual y las juntas comunales, que asumirían temporalmente la recolección de basura hasta que la nueva contratista entre en operación.

“Nos han hecho las impugnaciones, nos han hecho los reclamos que se llaman más bien, en tema de contrataciones públicas. Todo lo que sabíamos que podía ocurrir en un proceso de licitación, como en cualquier otro, pero lo que sí estamos muy contentos es de que por fin en enero tenemos una salida y una oportunidad nueva para que el distrito de San Miguelito vea una recolección de residuos de calidad”, señaló la alcaldesa.

Agregó que la Alcaldía ya trabaja en acuerdos con las juntas comunales para garantizar la continuidad del servicio y facilitar la curva de aprendizaje y adaptación cuando se concrete la adjudicación final.

Con información de Elizabeth González