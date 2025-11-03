Tres heridos graves tras accidente vehicular en la Calzada de Amador

De acuerdo con informes preliminares de la Policía Nacional, en el automóvil viajaban un hombre, quien conducía, y dos mujeres que, de forma extraoficial, habrían sido identificadas como menores de edad.

Ciudad de Panamá, Panamá/Tres personas resultaron gravemente heridas la noche del sábado 2 de noviembre, luego de que el vehículo en el que viajaban colisionara en la Calzada de Amador, alrededor de las 11:30 p.m.

De acuerdo con informes preliminares de la Policía Nacional, en el automóvil viajaban un hombre, quien conducía, y dos mujeres que, de forma extraoficial, habrían sido identificadas como menores de edad. El vehículo impactó contra un árbol y quedó a pocos metros de caer al mar, lo que agravó la peligrosidad del siniestro.

Te podría interesar: Fiscalía investiga caso de adolescente que dio a luz y presuntamente abandonó a su bebé en un potrero de Veraguas

Una de las jóvenes sufrió heridas de consideración y se encuentra en condición delicada, mientras que los demás ocupantes también resultaron lesionados.

Todos fueron atendidos en el lugar por personal del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911) y trasladados a un centro médico. Las autoridades investigan si el conductor participaba en las regatas que se desarrollaban en el área al momento del accidente.