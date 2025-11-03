Tres heridos graves tras accidente vehicular en la Calzada de Amador

De acuerdo con informes preliminares de la Policía Nacional, en el automóvil viajaban un hombre, quien conducía, y dos mujeres que, de forma extraoficial, habrían sido identificadas como menores de edad.

Ciudad de Panamá, Panamá/Tres personas resultaron gravemente heridas la noche del sábado 2 de noviembre, luego de que el vehículo en el que viajaban colisionara en la Calzada de Amador, alrededor de las 11:30 p.m.

De acuerdo con informes preliminares de la Policía Nacional, en el automóvil viajaban un hombre, quien conducía, y dos mujeres que, de forma extraoficial, habrían sido identificadas como menores de edad. El vehículo impactó contra un árbol y quedó a pocos metros de caer al mar, lo que agravó la peligrosidad del siniestro.

Te podría interesar: Fiscalía investiga caso de adolescente que dio a luz y presuntamente abandonó a su bebé en un potrero de Veraguas

Una de las jóvenes sufrió heridas de consideración y se encuentra en condición delicada, mientras que los demás ocupantes también resultaron lesionados.

Todos fueron atendidos en el lugar por personal del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911) y trasladados a un centro médico. Las autoridades investigan si el conductor participaba en las regatas que se desarrollaban en el área al momento del accidente.

Temas relacionados

Policía Nacional heridos accidente de tránsito
Si te lo perdiste
Lo último
stats